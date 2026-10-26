Szoboszlai Dominik a héten visszatérhet

A Liverpoolnál továbbra is sok a sérült, a legutóbbi másfél-két hétben Szoboszlai Dominik, Jeremie Frimpong és Victor Munoz csatlakozott Hugo Ekitikéhez, Conor Bradley-hez, Giovanni Leonihoz és a harmadik számú kapushoz, Vitezslav Jaroshoz.

A remények szerint Szoboszlai a héten visszatérhet: vagy a Chelsea elleni, szerdai Carabao-kupa-mérkőzésen, vagy – ami valószínűbb – a bajnokságban, vasárnap, az Arsenal ellen.

Munoz sérülése szintén nem súlyos; ha a szélső bevethető lesz, az lehetővé teszi Iraola számára, hogy folytassa a rotációt a támadószekcióban – ami azt is jelentheti, hogy a hétközi mérkőzésen valaki más pótolhatja a Brighton ellen kényszerűségből lecserélt Wirtzet.

„Azt szeretném, ha minden játékosom bevethető lenne” – folytatta Iraola. „Különösen azok, akik már közel állnak a visszatéréshez – Dom és Victor. Szükségünk van rájuk.”

Florian Wirtznek a Brighton elleni – végül 2–0-s Liverpool-győzelemmel záruló – mérkőzés második félidejében sérülés miatt el kellett hagynia a pályát, ám Andoni Iraola bizakodó, hogy a játékos megúszta egy komolyabb sérülés nélkül.

Wirtz már korán vezetést szerzett a Liverpoolnak a vasárnapi győzelem során – bár a találatot később Pascal Gross öngóljaként könyvelték el –, és úgy tűnt, a gól önbizalmat is adott neki.

A német játékost azonban a 65. percben le kellett cserélni az Anfielden, miután rúgást kapott a bokájára. A helyére Trey Nyoni állt be.

Mivel Wirtz a lecserélése után azonnal az öltözőfolyosó felé vette az irányt, a szurkolók aggódni kezdtek, hogy a játékos hosszabb kényszerpihenőre kényszerülhet.

A mérkőzés után a Sky Sportsnak nyilatkozva Iraola optimistán fogalmazott: „Sajnos egy kisebb bokaficam miatt le kellett cserélnünk; nem tűnik komolynak, de majd meglátjuk.”

A BBC Sportnak adott interjújában Wirtz is hasonlóan bizakodó volt, mint vezetőedzője: „Rendben lesz minden. Nem vészes a helyzet” – mondta a középpályás. – „Még nem tudok sokat, meg kell vizsgálni, de nem lesz hosszú a kihagyás.”