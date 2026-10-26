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Vitek Dárius a fehérorosz Pavel Hlincsuk elleni mérkõzés elõtt a kötöttfogásúak 130 kg-os súlycsoportjának elõdöntõjében az asztanai birkózó-világbajnokságon 2026. október 25-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Hatalmas magyar siker: Vitek Dárius és Váncza István is világbajnoki ezüstérmes!

Infostart / MTI

A kötöttfogásúak 130 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Vitek Dárius ezüstérmet nyert hétfőn az asztanai birkózó-világbajnokságon, ahol nem sokkal később a kötöttfogásúak 72 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Váncza István is második helyen végzett.

(Cikkünk frissül.)

Vitek Dárius, a BHSE 27 éves nehézsúlyúja vasárnap az észt Heiki Nabit és az üzbég Rafael Cicuasvili legyőzésével jutott az elődöntőbe, amelyben a fehérorosz Pavel Hlincsuknál bizonyult jobbnak. A hétfői fináléban az iráni iráni Fardin Hedajatival csapott össze és mindössze 42 másodperc alatt 8-0-ra kikapott, azaz technikai tussal maradt alul.

Vitek sorozatban a negyedik világversenyén áll dobogóra és a tavalyi vb, illetve az áprilisi Európa-bajnokság után megszakítás nélkül harmadszor jutott döntőbe. A 2025-ös világbajnokságon és a tiranai kontinensviadalon ugyancsak második lett.

A magyar csapatnak ez volt az első érme a mostani vb-n, amit fél órával később Váncza István gyarapított, szintén egy ezüsttel.

Az FTC 27 éves sportolója vasárnap a chilei Nestor Almanza Truyolt, az ukrán Parviz Naszibovot, majd az elődöntőben a georgiai Jurij Lomadzét győzte le és jutott a fináléba. Hétfőn este az iráni Szejed Szorabi volt az ellenfele, és bár végig derekasan küzdött, 4-0-ra kikapott.

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Kezdőlap    Sport    Hatalmas magyar siker: Vitek Dárius és Váncza István is világbajnoki ezüstérmes!

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