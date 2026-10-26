Hatalmas magyar siker: Vitek Dárius és Váncza István is világbajnoki ezüstérmes!

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Vitek Dárius, a BHSE 27 éves nehézsúlyúja vasárnap az észt Heiki Nabit és az üzbég Rafael Cicuasvili legyőzésével jutott az elődöntőbe, amelyben a fehérorosz Pavel Hlincsuknál bizonyult jobbnak. A hétfői fináléban az iráni iráni Fardin Hedajatival csapott össze és mindössze 42 másodperc alatt 8-0-ra kikapott, azaz technikai tussal maradt alul.

Vitek sorozatban a negyedik világversenyén áll dobogóra és a tavalyi vb, illetve az áprilisi Európa-bajnokság után megszakítás nélkül harmadszor jutott döntőbe. A 2025-ös világbajnokságon és a tiranai kontinensviadalon ugyancsak második lett.

A magyar csapatnak ez volt az első érme a mostani vb-n, amit fél órával később Váncza István gyarapított, szintén egy ezüsttel.

Az FTC 27 éves sportolója vasárnap a chilei Nestor Almanza Truyolt, az ukrán Parviz Naszibovot, majd az elődöntőben a georgiai Jurij Lomadzét győzte le és jutott a fináléba. Hétfőn este az iráni Szejed Szorabi volt az ellenfele, és bár végig derekasan küzdött, 4-0-ra kikapott.