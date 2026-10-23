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Nyitókép: Unsplash.com

A rendőrség közbelépett, elmarad egy vasárnap estére tervezett rangadó

Infostart / MTI

A rendőrség kérésére vasárnapról hétfő estére halasztották a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain és az Olympique Lyon mérkőzését a francia labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában.

A francia fővárosban a rendőrségi erők leterheltek, mivel a hétvégére nagyszabású tüntetéseket terveznek. Ezért kérték, hogy az eredetileg vasárnap 20.45-re kiírt rangadót hétfőn 20.30-tól rendezzék. A tabellát jelenleg a Lyon vezeti, de a második helyen álló PSG-nek hozzá hasonlóan 14 pontja van.

Az élvonal és a másodosztály mérkőzései közül ez már a negyedik ezen a hétvégén, melyet a tüntetések miatt át kellett ütemezni.

Vasárnap Párizsban így is sor kerül egy jelentős sporteseményre, ami fokozott rendőri jelenlétet igényel: 14.30-tól a Stade de France-ban rendezik ugyanis a New Orleans Saints és a Pittsburgh Steelers amerikaifutball-csapatainak mérkőzését az NFL alapszakaszában.

A múlt hétvégén Franciaországban az elmúlt évek legsúlyosabb zavargásai zajlottak. A rendőrök és tüntetők összecsapásai nyomán erőszakos jelenetek játszódtak le országszerte, üzleteket és középületeket rongáltak meg vagy gyújtottak fel.

Szombaton Franciaországban 110 felvonulást tartottak, amelyeken mintegy 550 ezren vettek részt, tiltakozva a megélhetési költségek emelkedése és az oktatási intézményekben uralkodó rossz körülmények ellen.

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