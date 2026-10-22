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Nyitókép: lupengyu/Getty Images

Megbüntette az MLSZ az Újpestet és a Debrecen VSC-t

Infostart / MTI

A szövetség fegyelmi bizottsága szerint mind a két klub szurkolói méltatlanul viselkedtek, rasszista rigmusokat kiabáltak, pirotechnikai eszközöket használtak. Így a pénzbüntetés mellett egy-egy szektort is be kell zárniuk a következő hazai meccsükön.

Az Újpest FC és a Debreceni VSC labdarúgóklubot is szektorbezárásra büntette szerdán a magyar szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.

Az MLSZ honlapja szerint az újpestiek szurkolói a Zalaegerszeg elleni mérkőzésen megbotránkoztató rigmusokat kiabáltak, ezért a klub pénzbüntetést kapott. A Kispest-Honvéd FC elleni találkozón a drukkereknek megbotránkoztató és rasszista bekiabálásaik voltak, pirotechnikai eszközöket használtak, ezért az Újpest FC szintén pénzbüntetést kapott, továbbá a következő hazai meccsén zárva kell tartania a D3-as szektort. A fegyelmi testület elrendelte továbbá a korábbi felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását is.

A debreceni szurkolók a Ferencváros elleni találkozón megbotránkoztató és rasszista rigmusokat kiabáltak, ezért a DVSC-nek pénzbüntetést kell fizetnie, a következő hazai meccsén pedig le kell zárnia a B4-es szektort.

Pénzbüntetést kapott a Kisvárda, a Vasas FC, a Kispest-Honvéd, a Nyíregyháza Spartacus FC, a Ferencváros és az ETO FC is. A fegyelmi bizottság a legutóbbi forduló kapcsán kilenc klub ellen indított eljárást.

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Kezdőlap    Sport    Megbüntette az MLSZ az Újpestet és a Debrecen VSC-t

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