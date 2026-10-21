ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.65
usd:
324.97
bux:
0
2026. október 21. szerda Orsolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Egy ember éppen kikapcsolja a televíziót a távirányítóval.
Nyitókép: MikeSleigh/Getty Images

Kőkemény BL-nap – sport a tévében

Infostart / MTI

Pályán a Real Madrid, az Internazionale és a Manchester United, de még a Veszprém is BL-ben szerepel. Mutatjuk a szerdai tévés sportkínálatot.

M4 Sport

19.30. Torna, világbajnokság, női csapatverseny, döntő

Sport 1

18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Veszprém-Füchse Berlin

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Internazionale-Sahtar Donyeck

Sport 2

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Como-Manchester United

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Real Madrid-RB Leipzig

Eurosport 1

14.00 és 20.00: Sznúker, északír bajnokság

Spíler 2

19.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Athletic Bilbao

Arena 4

17.45: Röplabda, férfi Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés, Kaposvár-OK Napredak Odzak

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Reading-Leyton Orient

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Kőkemény BL-nap – sport a tévében

labdarúgás

bajnokok ligája

sportműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.21. szerda, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Javuló hangulatban indul a szerda a tőzsdéken, az amerikai piacok tegnapi, többségében pozitív zárása után Ázsiában emelkednek az indexek, és az európai határidős jegyzések is mérsékelt pluszt jeleznek. A befektetők figyelme a gyorsjelentésekre összpontosul, ma többek között a Meta és a Tesla számai adhatnak új irányt a technológiai részvényeknek. A megnyugvás ugyanakkor továbbra is törékeny, hiszen az AI-beruházások megtérülése körüli aggodalmak, a magas kötvényhozamok és az ismét emelkedő olajárak is óvatosságra intenek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliárdos tételt törölne a költségvetésből a Tisza-kormány: megszűnhet a Magyarországot sújtó uniós büntetés?

Milliárdos tételt törölne a költségvetésből a Tisza-kormány: megszűnhet a Magyarországot sújtó uniós büntetés?

A Tisza-kormány a 2027-es költségvetésben 135 milliárd forintos megtakarítással számol az Európai Unió által kiszabott migrációs bírság leállítása révén.

BBC
Business Sport Travel Science
US envoy arrives in Russia ahead of meeting with Putin as Zelensky says intelligence sharing 'works now'

US envoy arrives in Russia ahead of meeting with Putin as Zelensky says intelligence sharing 'works now'

Steve Witkoff is in St Petersburg to discuss proposals on ending Russia's years-long conflict with Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 20. 21:00
A PSG a Man City után a Barcelonát is megverte 4–2-re
2026. október 20. 20:13
Új korszak: Cristiano Ronaldo tulajdonos lehet bajban lévő szaúdi klubjában
×
×