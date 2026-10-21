Kőkemény BL-nap – sport a tévében

M4 Sport
19.30. Torna, világbajnokság, női csapatverseny, döntő
Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Veszprém-Füchse Berlin
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Internazionale-Sahtar Donyeck
Sport 2
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Como-Manchester United
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Real Madrid-RB Leipzig
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, északír bajnokság
Spíler 2
19.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Athletic Bilbao
Arena 4
17.45: Röplabda, férfi Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés, Kaposvár-OK Napredak Odzak
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Reading-Leyton Orient