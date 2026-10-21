Kőkemény BL-nap – sport a tévében

Javuló hangulatban indul a szerda a tőzsdéken, az amerikai piacok tegnapi, többségében pozitív zárása után Ázsiában emelkednek az indexek, és az európai határidős jegyzések is mérsékelt pluszt jeleznek. A befektetők figyelme a gyorsjelentésekre összpontosul, ma többek között a Meta és a Tesla számai adhatnak új irányt a technológiai részvényeknek. A megnyugvás ugyanakkor továbbra is törékeny, hiszen az AI-beruházások megtérülése körüli aggodalmak, a magas kötvényhozamok és az ismét emelkedő olajárak is óvatosságra intenek.