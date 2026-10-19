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Az ukrán Elina Szvitolina a kazah Jelena Ribakina ellen játszik a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpia teniszbajnoksága női egyesének bronzmérkőzésén az Ariake Teniszparkban 2021. július 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

Nem pár már a tenisz sztárpárja

Infostart / MTI

Válik a teniszvilág sztárpárja: Jelina Szvitolina bejelentette, hogy véget ért a házassága Gael Monfilsszal. A női világranglistán hatodik Szvitolina a közösségi oldalán tudatta a döntést.

„Ez alighanem a legnehezebb dolog, amit valaha meg kellett osztanom” – közölte a 32 éves ukrán játékos. „Nagyon megrendített a hazámban zajló háború, és Gael mindenben segített, hogy átvészeljem ezt az időszakot. De bizonyos csaták belül zajlanak, és és néha semennyi szeretet nem elég ahhoz, hogy megnyerjük őket. Rájöttem, hogy a házasság keretein belül nem tudok visszatalálni önmagamhoz. Lányunk, a négyéves Skai az élet legnagyobb ajándéka, és így is mindig jó szülei akarunk lenni.”

A 40 éves Monfils eredetileg a szezon végén hagyott volna fel a játékkal, de a sportág doppingellenes hatósága a múlt héten bejelentette, hogy a 13-szoros tornagyőztes regisztrált a visszavonult játékosok listájára. A pályafutásának a tervezettnél korábbi befejezése – és hogy már nem lép pályára odahaza novemberben a párizsi 1000-es versenyen – a hírek szerint a válásának tudható be.

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