Nem pár már a tenisz sztárpárja

„Ez alighanem a legnehezebb dolog, amit valaha meg kellett osztanom” – közölte a 32 éves ukrán játékos. „Nagyon megrendített a hazámban zajló háború, és Gael mindenben segített, hogy átvészeljem ezt az időszakot. De bizonyos csaták belül zajlanak, és és néha semennyi szeretet nem elég ahhoz, hogy megnyerjük őket. Rájöttem, hogy a házasság keretein belül nem tudok visszatalálni önmagamhoz. Lányunk, a négyéves Skai az élet legnagyobb ajándéka, és így is mindig jó szülei akarunk lenni.”

A 40 éves Monfils eredetileg a szezon végén hagyott volna fel a játékkal, de a sportág doppingellenes hatósága a múlt héten bejelentette, hogy a 13-szoros tornagyőztes regisztrált a visszavonult játékosok listájára. A pályafutásának a tervezettnél korábbi befejezése – és hogy már nem lép pályára odahaza novemberben a párizsi 1000-es versenyen – a hírek szerint a válásának tudható be.