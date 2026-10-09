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Bernd Storck, a Sepsi OSK edzõje a román labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában, a Sepsi OSK-C.S. U. Craiova mérkõzésén Sepsiszentgyörgyön 2024. február 4-én.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Törökországba igazolt a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya

Infostart / MTI

A magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Bernd Storck lett a török élvonalban szereplő Genclerbirligi vezetőedzője.

Az ankarai klub a közösségi oldalán jelentette be a 63 éves német szakember szerződtetését, a megbízatás egyelőre az idény végéig érvényes. A Genclerbirligi hat fordulót követően a 13. helyen áll a 18 csapatos mezőnyben, szombaton 12.30-tól a listavezető Amedsport fogadja.

Storck 2015 júliusától csaknem két és fél éven keresztül volt szövetségi kapitány a magyar válogatottnál, amely az irányításával 44 év után kijutott az Európa-bajnokságra, majd a 2016-os franciaországi kontinenstornán a nyolcaddöntőig jutott.

Storck tavaly nyárig belga csapatoknál dolgozott, előtte a Sepsi OSK edzője volt egy évig.

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bernd storck

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