Budapestre érkeztek a világhírű festő képei

A tárlat illeszkedik abba a több mint húsz éve indított „francia sorozatba”, amelynek részeként a közönség 2003-ban Monet, 2006-ban Van Gogh, 2012-ben és 2021-ben pedig Cezanne alkotásait tekinthette meg a Szépművészeti Múzeumban – mondta Baán László, a múzeum főigazgatója a kiállítást bemutató szerdai budapesti sajtóeseményen.

Egy Gauguin-életműkiállítás Európa és a világ nagy múzeumaiban sem szokványos, Kelet-Közép-Európában még egyáltalán nem volt ilyen tárlat, "még Bécsben sem, ami nagy szó" - hangsúlyozta Baán László.

Geskó Judit, a kiállítás kurátora, a Szépművészeti Múzeum tudományos tanácsadója kiemelte: a tárlaton a Szépművészeti Múzeum saját gyűjteményében őrzött 32 Gauguin-alkotás – két festmény, két monotípia és 28 sokszorosított grafika –, valamint a nemzetközi összefogásnak köszönhetően mintegy 40 intézmény, köztük például a New York-i The Metropolitan Museum of Art, a párizsi Musée d’Orsay, az amszterdami Van Gogh Múzeum, valamint a madridi Thyssen-Bornemisza Múzeum által kölcsön adott műtárgyak tekinthetők meg.

A Bonjour Monsieur Gauguin – A posztimpresszionisták és szimbolisták körei című kiállítás 2027. február 28-ig lesz látható a Szépművészeti Múzeumban.