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Paul Gauguin Fiatal lány arcképe, Vaite (Jeanne) Goupil címû Koppenhágából érkezett festménye a Szépmûvészeti Múzeumban 2026. október 22-én. A Bonjour Monsieur Gauguin - A posztimpresszionisták és szimbolisták körei címû kiállításon összesen százötven remekmûvel, köztük nyolcvan Gauguin alkotással találkozhat a nagyközönség az október 30-tól jövõ év februárjáig megtekinthetõ kiállításon.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Budapestre érkeztek a világhírű festő képei

Infostart / MTI

Péntektől látogatható a Paul Gauguin (1848-1903) francia festőművész életművét bemutató, Bonjour Monsieur Gauguin – A posztimpresszionisták és szimbolisták körei című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, ahol az érdeklődők összesen 150 remekművel, köztük 80 Gauguin-alkotással találkozhatnak.

A tárlat illeszkedik abba a több mint húsz éve indított „francia sorozatba”, amelynek részeként a közönség 2003-ban Monet, 2006-ban Van Gogh, 2012-ben és 2021-ben pedig Cezanne alkotásait tekinthette meg a Szépművészeti Múzeumban – mondta Baán László, a múzeum főigazgatója a kiállítást bemutató szerdai budapesti sajtóeseményen.

Egy Gauguin-életműkiállítás Európa és a világ nagy múzeumaiban sem szokványos, Kelet-Közép-Európában még egyáltalán nem volt ilyen tárlat, "még Bécsben sem, ami nagy szó" - hangsúlyozta Baán László.

Geskó Judit, a kiállítás kurátora, a Szépművészeti Múzeum tudományos tanácsadója kiemelte: a tárlaton a Szépművészeti Múzeum saját gyűjteményében őrzött 32 Gauguin-alkotás – két festmény, két monotípia és 28 sokszorosított grafika –, valamint a nemzetközi összefogásnak köszönhetően mintegy 40 intézmény, köztük például a New York-i The Metropolitan Museum of Art, a párizsi Musée d’Orsay, az amszterdami Van Gogh Múzeum, valamint a madridi Thyssen-Bornemisza Múzeum által kölcsön adott műtárgyak tekinthetők meg.

A Bonjour Monsieur Gauguin – A posztimpresszionisták és szimbolisták körei című kiállítás 2027. február 28-ig lesz látható a Szépművészeti Múzeumban.

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Kezdőlap    Kultúra    Budapestre érkeztek a világhírű festő képei

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