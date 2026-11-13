Repülés közben tört ki a vízözön, még a pilóták is megijedtek – videó

A Frontier Airlines 3566-os járata szerdán indult Denverből Detroitba, ám útközben meghibásodott a repülőgép első mosdójának csaptelepe. A víz rövid idő alatt elárasztotta a padlót, és az utastér hátsó része felé is szétterjedt – írja a New York Post cikke nyomán az Index.

A pilóták rádión jelezték a légi irányításnak a vészhelyzetet. A LiveATC.net által közzétett hangfelvételen hallható, amint a kapitány háromszor is elismétli a „Mayday” segélykérést. A személyzet elsősorban az elektronikai berendezések épsége miatt aggódott, ezért úgy döntöttek, hogy a gépet a chicagói O’Hare repülőtérre irányítják át.

Az egyik utas videófelvételén látható, ahogy a víz elborítja a repülőgép folyosóját, és több ülés környékére is eljut.

EMERGENCY LANDING AT CHICAGO O’HARE AFTER CABIN FLOODING A Frontier Airlines flight from Denver to Detroit made an emergency landing at Chicago O’Hare International Airport on Wednesday after a leaking bathroom sink caused water to flood part of the aircraft’s cabin. Flight 3566 landed safely at O’Hare, with no further incident, according to Frontier Airlines. The incident prompted an unscheduled diversion, turning an ordinary flight into an unexpected situation for passengers onboard. ? SLCScanner @SLCScanner and JT Singh / @FranchiseMnA #Aviation #AirlineNews #AviationSafety — FL360aero (@fl360aero) November 12, 2026

A fedélzeten tartózkodott egy vízvezeték-szerelő, aki állítólag segített elzárni a meghibásodott csapot. A kiömlött víz mennyisége miatt azonban a személyzet továbbra is a rendkívüli leszállást tartotta a legbiztonságosabb megoldásnak.

A Frontier Airlines megerősítette, hogy a mosdó csaptelepének meghibásodása miatt került víz a repülőgép padlójára, a kapitány pedig ezért kért rendkívüli leszállást Chicagóban. A gép biztonságosan földet ért, az utasok és a személyzet tagjai közül senki sem sérült meg – olvasható.