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Nyitókép: Chalabala/Getty Images

Repülés közben tört ki a vízözön, még a pilóták is megijedtek – videó

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Egy meghibásodott mosdócsaptelep miatt kellett rendkívüli leszállást végrehajtania egy Denverből Detroitba tartó utasszállító repülőgépnek. A kiömlő víz elárasztotta az utastér egy részét, a pilóták pedig attól tartottak, hogy az elektronikai berendezések is károsodhatnak.

A Frontier Airlines 3566-os járata szerdán indult Denverből Detroitba, ám útközben meghibásodott a repülőgép első mosdójának csaptelepe. A víz rövid idő alatt elárasztotta a padlót, és az utastér hátsó része felé is szétterjedt – írja a New York Post cikke nyomán az Index.

A pilóták rádión jelezték a légi irányításnak a vészhelyzetet. A LiveATC.net által közzétett hangfelvételen hallható, amint a kapitány háromszor is elismétli a „Mayday” segélykérést. A személyzet elsősorban az elektronikai berendezések épsége miatt aggódott, ezért úgy döntöttek, hogy a gépet a chicagói O’Hare repülőtérre irányítják át.

Az egyik utas videófelvételén látható, ahogy a víz elborítja a repülőgép folyosóját, és több ülés környékére is eljut.

A fedélzeten tartózkodott egy vízvezeték-szerelő, aki állítólag segített elzárni a meghibásodott csapot. A kiömlött víz mennyisége miatt azonban a személyzet továbbra is a rendkívüli leszállást tartotta a legbiztonságosabb megoldásnak.

A Frontier Airlines megerősítette, hogy a mosdó csaptelepének meghibásodása miatt került víz a repülőgép padlójára, a kapitány pedig ezért kért rendkívüli leszállást Chicagóban. A gép biztonságosan földet ért, az utasok és a személyzet tagjai közül senki sem sérült meg – olvasható.

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Kezdőlap    Külföld    Repülés közben tört ki a vízözön, még a pilóták is megijedtek – videó

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