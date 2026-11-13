Fülzúgása miatt visszavonul a híres dobos

Ez az egyik legnehezebb döntés, amit valaha meg kellett hoznom. Ebben a zenekarban dobolni életem legnagyobb öröme volt" – fogalmazott a 66 éves zenész a közleményben.

Hozzátette: fülzúgása folyamatosan súlyosbodott, ezért elérkezettnek látta az időt, hogy hallgasson a teste jelzéseire és orvosai tanácsaira.

Roger Taylor 1979-ben, egy évvel a Duran Duran megalakulása után csatlakozott a Birminghamből indult formációhoz. Közreműködött azoknak a korai albumoknak az elkészítésében, amelyek meghozták az együttes nemzetközi sikerét. Ezek közé tartozott a Rio és a Seven and the Ragged Tiger című lemez is.

Játéka olyan emblematikus slágerek hangzásához járult hozzá, mint a Girls on Film és a The Reflex. Roger Taylor 1985-ben elhagyta az együttest, majd 2001-ben visszatért, és azóta ismét meghatározó tagja volt a zenekarnak.

Simon Le Bon, Nick Rhodes és John Taylor közleményükben úgy fogalmaztak, Roger a testvérük, akinek dobolása már a kezdetektől meghatározta a Duran Duran hangzását. Visszatérését rendkívül fontosnak nevezték, és hangsúlyozták, hogy a zenész távozása ellenére mindig a zenekari család tagja marad. Egyúttal jelezték, hogy az együttes új, izgalmas zenei terveken dolgozik tovább.

Roger Taylor bejelentésére a zenekar legutóbbi, november 6-án befejeződött brit és európai turnéját követően került sor.