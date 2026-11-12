Rekordot generált a Wizz Air költözése

A növekedés elsősorban a Wizz Air pozsonyi bázisa megnyitásának köszönhető azt követően, hogy a légitársaság tavaly ősz óta fokozatosan kivonult a bécsi repülőtérről. A társaság több mint 30 új járatot indított a szlovák fővárosból, és mostanra a pozsonyi repülőtér legnagyobb légitársaságává vált. A pozsonyi repülőtér ezzel a Bécsből kivonuló diszkont légitársaságok utasainak egy részét is megszerezte, és a Vienna International Airport közeli alternatívájává vált.

A növekedés ellenére a pozsonyi repülőtér forgalma továbbra is jóval elmarad a bécsiétől. A bécsi repülőtér legfrissebb hivatalos adatai szerint szeptemberben csaknem 3 millió utast szolgált ki, ami enyhe csökkenés az előző év azonos időszakához képest.

A bécsi repülőtérről korábban a Ryanair is járatokat vont ki a magas költségekre hivatkozva. A Wizz Air pedig ugyanezzel az indokkal teljesen kivonult Ausztria legnagyobb repülőteréről, és a közeli Pozsonyt választotta működésének új központjául.

A légitársaságok kivonulása az ausztriai repülőterekről ismét felerősítette a repülési ágazati hozzájárulás eltörléséről vagy csökkentéséről szóló ausztriai vitát.

A repülőterek, a légitársaságok és több tartományi politikus szerint az adó versenyhátrányt okoz, és külföldre tereli a légitársaságokat, mivel a legtöbb más országban nem kell hasonló terhet fizetni.

Markus Marterbauer osztrák pénzügyminiszter ugyanakkor a közelmúltban jelezte, hogy az állam nem mondhat le az adóból származó évi 190 millió eurós bevételről. A környezetvédők az adó forgalomszabályozó hatását hangsúlyozzák. A módosítási javaslatok között szerepel a luxusutazók, a gyakori repülők és a magánrepülőgépek használóinak magasabb megadóztatása, de konkrét döntés még nem született.