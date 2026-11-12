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Egy sárga Caterpillar markológép egy házat bont.
Nyitókép: Pexels

Egy órán át bontott markolóval egy kormányzati épületet a dühös férfi, mielőtt leállították – videó

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Állítólag egy kártérítési vita áll a nagyszabású, látványos rongálás mögött. Az épületben legalább hat helyen keletkeztek károk.

Kotrógéppel hajtott neki egy kormányzati szolgáltatóközpontnak egy 47 éves férfi a kínai Sanhszi tartományban, és közel egy órán keresztül rongálta az épületet. A támadás során megsemmisült a bejárat, valamint a komplexum több része is megrongálódott. A rendőrség végül őrizetbe vette a férfit, az incidensben senki sem sérült meg – írja az NDTV híradása nyomán az Index.

A rongálás november 9-én történt a Hszian városához tartozó Hszixien negyedben, a Fengdong Új Városi Kormányzati Szolgáltatóközpontnál. Az interneten terjedő felvételeken látható, ahogy a kotrógép többször az épület bejáratának hajt, ledönti a lépcső egy részét, megrongálja a fő feliratot, valamint betöri az üvegajtókat. Legalább hat helyen keletkezett kár a komplexumban.

Egy alkalmazott a kínai közmédiának elmondta, a történtek után azonnal elrendelték az épület kiürítését, így a dolgozók és az ügyfelek biztonságosan elhagyhatták a területet. Egy szemtanú szerint az emberek megrémültek a látottaktól, és senki sem mert közbeavatkozni. A megrongálódott szolgáltatóközpont néhány ügyfélszolgálati pultja már az incidens délutánján újra megkezdte a működést.

Az Al Dzsazíra értesülése szerint a férfi a lerombolt házak lakóinak járó, de ki nem fizetett kártérítések miatt kerülhetett konfliktusba a hatóságokkal. Az információt azonban a kínai illetékesek hivatalosan nem erősítették meg, a támadás pontos körülményeit és hátterét továbbra is vizsgálják.

A rongálásról videó is készült:

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Kezdőlap    Külföld    Egy órán át bontott markolóval egy kormányzati épületet a dühös férfi, mielőtt leállították – videó

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