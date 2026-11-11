Élve temették el a 11 hónapos csecsemőt: egy kutyaszállító dobozba rejtették

Az eltűntként bejelentett baba nagyjából 24 órát tölthetett a dobozban a föld alatt. A keresésére mintegy 100 rendőr indult el, végül az apja házának közvetlen közelében találták meg a nem túl mélyen eltemetett dobozt, amelyben a kisfiú sírdogált.

A csecsemő eltűnését hétfőn jelentették be. Azt követően veszett nyoma, hogy a nagymamája az apa gondjaira bízta, amíg ő ügyeket intézett. Egyelőre nem tudni, pontosan mi történhetett, az apát hétfő este őrizetbe vették betörés miatt, és a gyerek eltűnésével összefüggésben is vizsgálat indult ellene.

A baba jól van, egyelőre kórházban ápolják, de a seriff elmondása szerint remélhetőleg semmire nem fog emlékezni az esetből, és az csak egy izgalmas történet marad majd, amelyet magáról mesélhet később.