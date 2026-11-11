ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.8
usd:
329.02
bux:
146591.85
2026. november 11. szerda Márton
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
prisoner concept, Handcuffed hands of a prisoner in prison, Male prisoners were severely strained in the dark prison, violence
Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Élve temették el a 11 hónapos csecsemőt: egy kutyaszállító dobozba rejtették

Infostart / MTI

Élve bukkantak rá arra a 11 hónapos csecsemőre, akit egy törölközőbe csavarva egy kutyaszállító dobozban temettek el egy erdős területen Dél-Karolinában – közölte a Lexington megyei seriff hivatala helyi idő szerint kedden.

Az eltűntként bejelentett baba nagyjából 24 órát tölthetett a dobozban a föld alatt. A keresésére mintegy 100 rendőr indult el, végül az apja házának közvetlen közelében találták meg a nem túl mélyen eltemetett dobozt, amelyben a kisfiú sírdogált.

A csecsemő eltűnését hétfőn jelentették be. Azt követően veszett nyoma, hogy a nagymamája az apa gondjaira bízta, amíg ő ügyeket intézett. Egyelőre nem tudni, pontosan mi történhetett, az apát hétfő este őrizetbe vették betörés miatt, és a gyerek eltűnésével összefüggésben is vizsgálat indult ellene.

A baba jól van, egyelőre kórházban ápolják, de a seriff elmondása szerint remélhetőleg semmire nem fog emlékezni az esetből, és az csak egy izgalmas történet marad majd, amelyet magáról mesélhet később.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Élve temették el a 11 hónapos csecsemőt: egy kutyaszállító dobozba rejtették

egyesült államok

kutya

csecsemő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Három ponton módosítja a kormány a földtörvényt

Három ponton módosítja a kormány a földtörvényt
A kormány jövőre tervezi a földtörvény átfogó felülvizsgálatát, vannak azonban problémák, amelyek megoldása érdekében már most lépni kell, ezért három módosítást tesznek a törvényben – mondta az agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter a tárca Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.
Répássy Róbert a meghallgatásán javaslatot is tett a Tisza-kormánynak

Répássy Róbert a meghallgatásán javaslatot is tett a Tisza-kormánynak

A végrehajtói klánok megtörésére törekedett az igazságügyi tárca az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépése után – jelentette ki Répássy Róbert, a minisztérium volt államtitkára az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága előtti meghallgatásán.
 

„Tartoznak nekem ennyivel!” – Varga Judit Szókratésszel indított, majd kemény üzenetet küldött

Varga Judit ezt üzeni Magyar Péterről

Magyar Péter visszaüzent a volt feleségének

Varga Judit válasza: nem hinném

VIDEÓ
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.12. csütörtök, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus a helyzet a hazai vizeknél: jön a több mint 200 milliárdos terv

Kritikus a helyzet a hazai vizeknél: jön a több mint 200 milliárdos terv

Gyökeres szemléletváltásra készül a kormány a hazai erdőgazdálkodásban, a vízmegtartásban és az ipari környezetvédelemben: jelentősen csökkentik a fakitermelést, több mint 200 milliárd forintos vízmegtartási programot indítanak, és januárban feláll az új környezetvédelmi szuperhatóság is – jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Téli zsidó ünnepek 2026-ban és 2027-ben: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások kapcsolódanak hozzá?

Téli zsidó ünnepek 2026-ban és 2027-ben: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások kapcsolódanak hozzá?

Mikor van hanuka 2026-ban és 2027-ben? Mutatjuk a téli zsidó ünnepek dátumait, a gyertyagyújtás szabályait és a legfontosabb hagyományokat.

BBC
Business Sport Travel Science
Clashes erupt in Barcelona after thousands join Spain general strike

Clashes erupt in Barcelona after thousands join Spain general strike

Tens of thousands of people have been taking part in the strike, called by the country's main unions over housing and the high cost of living.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 11. 20:30
Kiderült, mikor vethetik be az ukránok az első új európai rakétavédelmi rendszert
2026. november 11. 19:22
Diákok ezreit kellett kimenekíteni az iskolákból egy összehangolt fenyegetés miatt Olaszországban
×
×