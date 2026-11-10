Az óceánba esett a zongorista, de hihetetlen szerencséje volt

Két férfi, Grant Garrett és Sean Norton pénteken a Catalina-sziget közelében horgászott, amikor megláttak a tengerben hánykolódni egy embert. Rögtön behúzták a horgászzsinórt és megállították a hajót, hogy segítsenek a bajbajutottnak – írja a CBS News beszámolója nyomán az Origo.

A vízből kihúzott férfi még eszméleténél volt, és a megmentők beszámolója szerin csak annyit mondott: „Köszönöm! Azt hittem, meg fogok halni.”

A férfit ezután átadták a Newport Beach-i vízimentőknek, akik stabil állapotban szállították kórházba. A két horgász elmondása szerint a férfi azt állította magáról, hogy zongoristaként dolgozik a Royal Caribbean Ovation of the Seas nevű, 14 emeletes óceánjárón, ám a személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A vízimentők úgy becsülték, hogy hajnali fél 3 körül eshetett a férfi a vízbe, és körülbelül 9 órával később találtak rá, körülbelül 24-32 kilométerre a parttól.

Az egyik megmentő szerint a zongorista túléléséhez a szokatlanul meleg víz is szerepet játszhatott: az óceán hőmérséklete ott körülbelül 24 Celsius-fok körüli, ami jelentősen csökkentette a kihűlés veszélyét. A tapasztalt tengerjáró szerint más körülmények között esélytelen lett volna a túlélése.

Az amerikai parti őrség vizsgálja, hogyan eshetett a férfi a tengerbe. A Royal Caribbean szóvivője a BBC-nek azt mondta, hogy támogatást és segítséget nyújtanak az alkalmazottjuknak a nehéz időszakban. A munkavállaló magánéletének védelmére hivatkozva további részleteket nem közöltek.