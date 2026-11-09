A Magyar Összefogás győzelmét mutatják a vajdasági MNT-választás előzetes eredményei

Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke a választásokat követő sajtótájékoztatón közölte: a szavazatok magas feldolgozottsága mellett a Magyar Összefogás a vajdasági magyar választók közel háromnegyedének támogatását szerezhette meg. Hangsúlyozta, hogy az adatok egyelőre becslések, amelyek a végleges eredmények közzétételéig még változhatnak.

A pártelnök szerint a Magyar Összefogás legalább 25 mandátumra számíthat a 35 tagú vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsban. Úgy értékelte, hogy az eredmény azt bizonyítja: a vajdasági magyar közösség túlnyomó többsége az összefogást támogatja.

Pásztor Bálint kijelentette, hogy a választásokat követően is készek együttműködni mindenkivel, aki a vajdasági magyar közösség érdekeit kívánja szolgálni.

Mint mondta, békejobbot nyújtanak mindenkinek, és a továbbiakban sem kívánnak politikai ellenfeleik támadásával vagy lejáratásával foglalkozni.

Fremond Árpád, a Magyar Összefogás listavezetője, az MNT jelenlegi elnöke megköszönte a választók támogatását, és kiemelte, hogy az előzetes adatok szerint a részvételi arány meghaladta a négy évvel ezelőttit.

A kampányt rendkívül durvának nevezte, és hangsúlyozta, hogy a következő időszakban a politikai megosztottság felszámolására kell törekedni. "Mindannyiunk közös felelőssége lesz az, hogy az elkövetkezendő időszakban nem az árkok mélyítésére koncentráljunk, hanem az árkoknak a betemetésére" - fogalmazott.

Hozzátette: a Magyar Összefogás képviselői készek együttműködni a közösség érdekében, és megvalósítani választási ígéreteiket. "Ez világos üzenet mindenki számára belföldön és külföldön egyaránt. Mit szeretnének a vajdasági délvidéki magyarok? Összefogást szeretnének. És ezt az összefogást kell mindannyiunknak képviselni az elkövetkezendő időszakban" - húzta alá.

Rózsa Zsombor, a VMÚ elnöke közölte: saját adataik alapján 12 mandátumot szerezhettek, de nem zárta ki, hogy végül 13 képviselőjük jut be az MNT-be.

Kiemelte, hogy a mindössze fél éve létrehozott szervezetnek sikerült jelentős támogatottságot kiépítenie. Rózsa Zsombor szerint a választási eredmény azt bizonyítja, hogy a vajdasági magyar közösségben igény mutatkozik a politikai változásra. A kampánnyal kapcsolatban ugyanakkor bírálta a sajtó egy részének működését, és azt állította, hogy szervezetük szavazatvásárlásról, nyomásgyakorlásról, párhuzamos választói nyilvántartásokról és a kampánycsend megsértéséről is kapott bejelentéseket.

A VMÚ elnöke gratulált a Magyar Összefogás választási győzelméhez, és hangsúlyozta, hogy szervezetük az MNT-ben minden vajdasági magyar érdekeit kívánja képviselni.

Mezei Zoltán, a Vajdasági Magyar Újrakezdés listavezetője történelmi jelentőségűnek nevezte az eredményt. Mint mondta, ellenzéki szervezet korábban nem szerzett ilyen jelentős képviseletet a Magyar Nemzeti Tanácsban.

Úgy értékelte, hogy a választással megjelent a politikai sokszínűség lehetősége a vajdasági magyar közéletben. Közölte: a VMÚ képviselői az MNT politikai befolyásának csökkentésére, a szakmai döntéshozatal erősítésére és a párbeszéd kialakítására törekednek majd.

A vasárnapi választáson két lista versengett a 35 tagú Magyar Nemzeti Tanács mandátumaiért. Négy évvel ezelőtt kizárólag a VMSZ által támogatott Magyar Összefogás indult, így mind a 35 képviselői helyet megszerezte.

A mostani előzetes eredmények alapján a Magyar Összefogás megőrizheti többségét, de az új összetételű testületben jelentős ellenzéki képviselet is megjelenhet. A mandátumok pontos eloszlása a hivatalos eredmények megállapítása után válik ismertté.

A magyar nemzeti tanácsi választáson 108 974, a magyar külön választói névjegyzékben szereplő választópolgár volt jogosult szavazni. A négyévente megválasztott testület az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területén rendelkezik hatáskörökkel.