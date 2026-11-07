Elment a Rockefeller-dinasztia demokrata fekete báránya

Jay Rockefeller harminc éven át, 1985 és 2015 között képviselte a szénbányákban gazdag, de az egyik legszegényebb államot, Nyugat-Virginiát a washingtoni szenátusban. 1977 és 1985 között az állam kormányzója volt.

Jay Rockefeller John D. Rockefeller olajmágnás unokája, a befolyásos amerikai dinasztia egyik ritka demokrata párti tagja volt. 1937-ben született New Yorkban, 1964-ben érkezett egy szegénység ellen küzdő szervezet önkénteseként Nyugat-Virginiába, ahol az Appalache-hegység egyik távoli bányavidékén dolgozott.

Ez a tapasztalat befolyásolta politikai karrierjét, amelyet az amerikai néprétegek – elsősorban a szénbányászok, a veteránok és a gyermekek – életfeltételei javításának szentelt. 1997-ben szenátorként részt vett egy gyermekek számára kidolgozott egészségbiztosítási program megvalósításában, amely szerény jövedelmű családokból származó gyermekek milliói számára tette lehetővé az egészségügyi ellátás finanszírozását.

Jay Rockefeller a szenátus befolyásos hírszerzési bizottságának az elnöke is volt, és kezdetben támogatta Irak 2003-as lerohanását, majd a háború alakulását látva az ellenzője lett George W. Bush republikánus elnöknek.

A szenátusban töltött három évtized után 2014-ben úgy döntött, hogy nem jelölteti magát újra. „Az én szent hivatásom a legszegényebbek védelmezése volt, és sosem hagyom abba a harcot, hogy jót tehessek azokkal, akik annyira fontosak nekem” – mondta a szenátor, amikor bejelentette a lemondását.

Nyugat-Virginia kormányzója, a republikánus Patrick Morrisey a volt szenátor emléke előtt tisztelegve kijelentette, hogy tartós nyomot hagyott több nemzedék életében a tagállamban.