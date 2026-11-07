Borzalmas felfedezés a dróntámadást ért tartályhajó fedélzetén

A hatóság szerint a maradványok állapota miatt egyelőre nem lehet pontosan megállapítani, hány emberről van szó. Nagy valószínűséggel hat áldozatot találtak, azonosításuk érdekében DNS-vizsgálatot végeznek.

A közleményben nem nevezték meg a San Marinó-i zászló alatt közlekedő járművet, bolgár sajtóértesülések szerint azonban a Wine Trader nevű, vegyi anyagokat szállító tartályhajóról van szó, amely október 15-én adott le vészjelzést a fedélzetén keletkezett tűz miatt egy dróncsapás után 24 kilométerre a kelet-romániai Sulinától. A román tengerészeti hatóság akkor azt közölte, hogy a fedélzeten tartózkodó 12 tengerész közül ötöt biztonságba helyzetek, hét ember azonban eltűnt.

A hajó november elején érkezett Várna kikötőjébe javításra. A jármű ügyében ezzel egy időben Romániában is vizsgálat indult.

Október eleje óta legkevesebb kilenc kereskedelmi hajót ért dróncsapás Románia és Bulgária területi vizein a Fekete-tengeren. Az incidensekben 34 ember meghalt vagy eltűnt.