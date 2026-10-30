Ütközött két helikopter, többen meghaltak

Sam Elliott, Yamhill megye seriffje az ügyben tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a két helikopteren összesen hárman utaztak, és mindannyian életüket vesztették a szerencsétlenségben.

Az egyik helikoptert a 38 éves Tyler Sturdevant oregoni pilóta vezette, míg a másikon a 22 éves Maddie Aasbo texasi repülőoktató és egy brit tanulópilóta repült. A tanulópilóta nevét nem hozták nyilvánosságra.

A McMinnville repülőtértől keletre történt baleset helyszínén még csütörtökön este is dolgoztak a mentőszolgálatok és a rendőrök. A környéken átmenetileg útlezárások is voltak, a repülőtér forgalmát azonban nem állították le.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tájékoztatása szerint egy kétszemélyes Robinson R22-es és egy Airbus H125-ös típusú helikopter ütközött egymással. Az FAA és közlekedésbiztonsági hivatal is vizsgálatot indított a baleset okainak kiderítésére.

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