Emberekre omlott egy sziklaformáció Kappadókiában, többen meghaltak

Legalább két ember meghalt, miután leomlott egy különleges sziklaformáció Törökország egyik népszerű turistalátványosságánál, Kappadókiában – írja a BBC híradása nyomán az Index.

A helyi sajtóban megjelent beszámolók szerint a sziklaomlás a Göremei Szabadtéri Múzeum területén történt csütörtökön. A térség a tündérkéményeknek nevezett, jellegzetes sziklaképződményeiről ismert, rengeteg turista keresi fel minden évben.

A helyszínre mentőket és kutató-mentő egységeket riasztottak, a baleset körülményeivel kapcsolatban azonban egyelőre nem közöltek információkat, folyik a vizsgálat.

A török sajtó szerint a térségben korábban heves esőzések voltak, de egyelőre nem erősítették meg, hogy ezek összefüggésben állnak-e a sziklaomlással.