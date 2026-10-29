Lefotózták a szupertitkos Isteni Sárkányt

Évek óta kíváncsi a világ Kína titokzatos, Senlung, vagyis „isteni sárkány” elnevezésű űrrepülőgépére, de most nyilvánosságra hozták az első, erről készült fényképet – írta a 24.hu a LiveScience cikke alapján.

A képet 2024-ben készítette a Maxar Technologies képalkotó műholdja, majd a Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) hozta nyilvánosságra legújabb, nem titkosított jelentésében.

A felvételek alapján a szakértők azt állítják: a 6 év alatt több bevetést is megjárt űrrepülőgép nagyon hasonlít az amerikai hadsereg X–37B elnevezésű űrrepülőgépéhez. Az évek során a kínai űrhajó többször is címlapokra került, miután különféle azonosítatlan objektumokat juttatott alacsony Föld körüli pályára.

Kínának két aktív űrrepülőgép-terve van – a Senlung és a Tengyun, ami „Felhőlovast” jelent –, és a hírszerző ügynökség nem határozta meg, hogy pontosan melyik repülőt láthatjuk a képen. De a Tengyun űrhajó felbocsátásaira nincs bizonyíték, és a potenciális prototípusról készült fotók is arra utalnak, hogy a jármű kialakítása jelentősen eltér a fotón lévőtől, így minden bizonnyal az Isteni Sárkányt sikerült lefotózni.