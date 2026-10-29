Közös cseh-magyar kutatási együttműködésekről állapodott meg Prágában Tanács Zoltán

A pályázati források a tervek szerint évente több millió eurót biztosítanak majd a közös projektek megvalósítására, a többi között a digitalizáció területén – tartalmazza a poszt.

Arról is megállapodtak, hogy tudásátadással, közös mentorálással és coachinggal támogatják egymást annak érdekében, hogy sikeresebben szerepeljenek az Európai Kutatási Tanács pályázatain – tette hozzá.

A továbbiakban azt írta: megegyeztek arról, hogy kibővítik a tudományos, kutatás-fejlesztési pályázatok körét, és segítik egymás pályázatainak elbírálását. Ennek érdekében a csehek magyar, a magyarok pedig cseh tudósokkal bővítik az értékeléseket végző szakértők körét.

Arról is megállapodtak: együttesen „gondolják tovább" az európai szintű ELI ERIC szuperlézer-konzorcium (világ legnagyobb és legfejlettebb ultragyors, nagy teljesítményű lézeres kutatóintézet-hálózata) finanszírozási modelljét, annak érdekében, hogy mindkét ország számára fenntartható üzleti modell alakuljon ki. Jelenleg ugyanis Csehország és Magyarország fedezi a közel 40 ország által használt, rendkívül költséges kutatási infrastruktúra költségeinek 90 százalékát – jegyezte meg.

Tanács Zoltán a posztban azt is felidézte, hogy nemrég Prágában zajlott a Közép- és Kelet-Európa vezető mesterségesintelligencia-csúcstalálkozó elnevezésű nagy sikerű konferencia.

Ennek apropóján felajánlotta a megbeszélésen, hogy a következő évben vagy azután Magyarországon tartsák meg a rendezvényt – zárta a bejegyzést a politikus.