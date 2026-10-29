ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.56
usd:
327.49
bux:
145330.87
2026. október 29. csütörtök Nárcisz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatására érkezik az Országgyûlés oktatási bizottságának ülésére az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Közös cseh-magyar kutatási együttműködésekről állapodott meg Prágában Tanács Zoltán

Infostart / MTI

Közös cseh-magyar kutatási és innovációs pályázati felhívások kiadásáról állapodott meg Tanács Zoltán Karel Havlíček cseh miniszterelnök-helyettessel a magyar és a cseh kormány csütörtöki, Prágában megtartott közös ülésén – derül ki a tudományos és technológiai miniszter Facebook-bejegyzéséből.

A pályázati források a tervek szerint évente több millió eurót biztosítanak majd a közös projektek megvalósítására, a többi között a digitalizáció területén – tartalmazza a poszt.

Arról is megállapodtak, hogy tudásátadással, közös mentorálással és coachinggal támogatják egymást annak érdekében, hogy sikeresebben szerepeljenek az Európai Kutatási Tanács pályázatain – tette hozzá.

A továbbiakban azt írta: megegyeztek arról, hogy kibővítik a tudományos, kutatás-fejlesztési pályázatok körét, és segítik egymás pályázatainak elbírálását. Ennek érdekében a csehek magyar, a magyarok pedig cseh tudósokkal bővítik az értékeléseket végző szakértők körét.

Arról is megállapodtak: együttesen „gondolják tovább" az európai szintű ELI ERIC szuperlézer-konzorcium (világ legnagyobb és legfejlettebb ultragyors, nagy teljesítményű lézeres kutatóintézet-hálózata) finanszírozási modelljét, annak érdekében, hogy mindkét ország számára fenntartható üzleti modell alakuljon ki. Jelenleg ugyanis Csehország és Magyarország fedezi a közel 40 ország által használt, rendkívül költséges kutatási infrastruktúra költségeinek 90 százalékát – jegyezte meg.

Tanács Zoltán a posztban azt is felidézte, hogy nemrég Prágában zajlott a Közép- és Kelet-Európa vezető mesterségesintelligencia-csúcstalálkozó elnevezésű nagy sikerű konferencia.

Ennek apropóján felajánlotta a megbeszélésen, hogy a következő évben vagy azután Magyarországon tartsák meg a rendezvényt – zárta a bejegyzést a politikus.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Közös cseh-magyar kutatási együttműködésekről állapodott meg Prágában Tanács Zoltán

csehország

megállapodás

tanács zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Prőhle Gergely: egyre kevesebb a bizalom a német kormányban, így a program megvalósítása is nehéz

Prőhle Gergely: egyre kevesebb a bizalom a német kormányban, így a program megvalósítása is nehéz
A YouGov közvéleménykutató-intézet vasárnap közzétett felmérése szerint a németek csupán alig negyede számol azzal, hogy az uniópártok (CDU/CSU) és a szociáldemokraták koalíciós kormánya képes lesz fennmaradni a 2029 elején esedékes szövetségi parlamenti választásokig. A németországi politikai erőtér változásairól Prőhle Gergely volt berlini nagykövet, a a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.30. péntek, 18:00
Révész Renáta Liliána
pszichológus, gyásztanácsadó
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szabadesésben a Google anyacége, nincs jó napja az amerikai tőzsdének

Szabadesésben a Google anyacége, nincs jó napja az amerikai tőzsdének

A technológiai óriások gyorsjelentései borzolják a kedélyeket a tőzsdéken. Az Alphabet részvényei nagyot estek, a Microsoft papírjai viszont emelkedtek a nyitás előtti kereskedésben, miközben az amerikai határidős indexek mínuszba fordultak. Ázsiában is romlott a hangulat, a Samsung rekordprofitja sem volt elég a befektetőknek. A Fed tegnap nem változtatott a kamatokon, ma az EKB döntése kerül a figyelem középpontjába, este pedig az Amazon és az Intel számai adhatnak újabb irányt a piacoknak. Közben a nagy olajcégek is elkezdték közzétenni számaikat: az OMV, a Shell és a TotalEnergies is nagyot gurított a lezárt időszakban, elsősorban a magas finomítói marzsok okozta erős Downstream teljesítményeknek köszönhetően. A magyar tőzsdén is akadnak izgalmak: kifejezetten erős teljesítményt láthatunk az OTP-től, de a nap sztárja a Rába, melynek árfolyama 10 százalékot ugrott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tovább emelkedett a spanyolországi vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma

Tovább emelkedett a spanyolországi vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma

A spanyol vasúti baleseteket vizsgáló bizottság (CIAF) 74-re emelte az urdai vasúti szerencsétlenségben meghaltak számát csütörtök délután közzétett jelentésében.

BBC
Business Sport Travel Science
Audio reveals exchanges between Spain train operators and drivers moments before deadly crash

Audio reveals exchanges between Spain train operators and drivers moments before deadly crash

The leaked tapes appear to show one high-speed train was given clearance to move at normal speed, even though another up ahead had stalled.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 29. 20:16
Prőhle Gergely: egyre kevesebb a bizalom a német kormányban, így a program megvalósítása is nehéz
2026. október 29. 20:03
Kifejezetten muszlimokat, arabokat, feketéket akart ölni a francia ámokfutó
×
×