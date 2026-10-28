Az angliai tigris után Hollandiában leopárdok öltek meg egy embert

A nőre szombaton támadt rá két hím perzsa leopárd az állatpark egyik kifutójának belső helyiségében. A csaknem negyvenéves szakmai tapasztalattal rendelkező gondozónak a támadás közben még sikerült rádióvevőn segítséget hívnia, de az állatok súlyos sérüléseket okoztak a fején és a nyakán.

A helyszínre több mentőegység, köztük mentőhelikopter is érkezett. Az állatpark vezetése már a támadást követően közölte, hogy a nő sérülései életveszélyesek, és valószínűtlen, hogy túléli a támadást.

A támadás pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok. A két leopárd a hétvégi viharos időjárás miatt húzódott be a belső helyiségbe, ahová a gondozók rendszerint nem lépnek be, amikor az állatok is ott tartózkodnak. Az incidensről nem készült biztonsági kamerafelvétel.

Az állatpark a gondozót rendkívül elkötelezett és tapasztalt munkatársként jellemezte.

A szerencsétlenség körülményeinek tisztázására a holland munkaügyi felügyelet vizsgálatot indított.