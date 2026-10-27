Trump betiltja a mesterséges intelligencia elnevezést

Az amerikai elnök kifogásolta, hogy a The Wall Street Journal című lap miért nem használja inkább az általa előnyben részesített szuperintelligencia kifejezést.

A The Wall Street Journal mikor kezdi már el a mesterséges intelligenciát - amely egy nagyon rossz és pontatlan elnevezés -, szuperintelligenciának nevezni, ha már lényegében mindenki más így használja, vagy hamarosan használni fogja – írta Trump a Truth Social közösségi oldalán.

Hamarosan hivatalosan betiltjuk az „MI/mesterséges intelligencia” kifejezést minden vonatkozó dokumentumban és mindenütt máshol is, mivel pontatlan – húzta alá.

Trump szeptember 22-én, az ENSZ Közgyűlése ülésszakának általános vitájában azt mondta: nem tartja szerencsésnek az „artificial intelligence”, vagyis mesterséges intelligencia elnevezést, mert szerinte az „artificial” szó azt a benyomást keltheti, hogy valami nem valódi. Alternatívaként egyebek mellett a „superintelligence”, vagyis szuperintelligencia elnevezést vetette fel.