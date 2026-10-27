Megbüntette az EU a Temut, erre a kínaiak új javaslattal álltak elő

A brüsszeli közlemény szerint az elfogadott cselekvési terv szerint a kínai vállalat egyebek mellett úgynevezett platformspecifikus kockázatelemzést fog végezni, valamint megbízható mérőszámokat alkalmaz majd annak értékelésére, hogy a bevezetett intézkedések mennyire hatékonyak a hamis termékek terjesztési kockázatának mérséklésében.

A platform továbbá felméri tartalommoderálási tevékenységének korlátait, és elemzi, hogy ajánlórendszerei hozzájárulhatnak-e – és ha igen, milyen módon – a hamis termékek terjesztéséhez. A Temu emellett megvizsgálja a hamis termékek szándékos manipulálásának és népszerűsítésének hatását, beleértve azokat az eseteket is, amikor eladók a platform funkcióit kihasználva terjesztenek feltehetően hamis termékajánlatokat – írták.

A vállalatnak most négy hónap áll rendelkezésére, hogy elvégezze a kockázatértékelést és biztosítsa a cselekvési tervben foglalt intézkedések végrehajtását.

A Temu a tervet azt követően nyújtotta be, hogy az Európai Bizottság 2026 májusában megállapította: az online piacteret üzemeltető kínai vállalt megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt (DSA) azzal, hogy kockázatértékelése nem felel meg az abban foglalt szabványoknak, így a fogyasztók nagy valószínűséggel továbbra is találkozhatnak illegális termékekkel a webáruház oldalán. A brüsszeli testület ezért a vállalatot 200 millió eurós bírsággal sújtotta.