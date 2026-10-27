Egymillió dolláros ajánlatot tett Donald Trump a lakosságnak

„Bárki, aki a korábbi választásokon vagy a 2026-os félidős választásokon elkövetett választási csalást jelent, egymillió dollárt kap a csalás elkövetőinek letartóztatását és elítélését követően” – írta Trump hétfőn Truth Social közösségi platformján.

A félidős választásokhoz közeledve az elemzők szerint a Trump-adminisztráció egyre többet foglalkozik a választások felügyeletével. Ezzel kapcsolatos volt az amerikai állampolgárság pontosabb ellenőrzését előíró törvényjavaslat is, amelyet azonban a Kongresszus elutasított. A Legfelsőbb Bíróság pedig megakadályozta, hogy az Egyesült Államok Postája széleskörű hatásköröket kapjon levélszavazatok felügyeletére. Amerikai választási tisztségviselők azt is elmondták a Reuters hírügynökségnek, hogy felkészültek a szövetségi kormány esetleges beavatkozására a félidős választásokba.

Az elnök szeptemberben 5000 dollárt ígért minden amerikai állampolgárnak, ha a republikánusok megtartják kongresszusi többségüket. A demokraták ezt követően a szavazók megvesztegetésével vádolták.

Trump már korábban is azt állította, hogy a demokraták és külföldi hatalmak beavatkoznak az amerikai választásokba. Továbbá amellett is kitart, hogy 2020-ban ő nyerte az elnökválasztást, és nem Joe Biden.

A Brennan Center for Justice amerikai modern liberális nonprofit jogi és közpolitikai intézet szerint több tanulmány kimutatta, hogy az amerikai választásokon a csalás nagyon ritka, a választók személyazonosságának ellopása gyakorlatilag nem létezik, és hogy az állítólagos csalások számos esetben valójában a választók vagy az adminisztratív tisztviselők hibájára vezethetők vissza.

A republikánusok jelenleg szűk többséggel rendelkeznek mind a Képviselőházban, mind a Szenátusban. Trump támogatottsága azonban a közvélemény-kutatások szerint továbbra is alacsony, amit egyebek között a megélhetés magas költsége, valamint az üzemanyagárak emelkedése okoz.

A jövő keddi választások előtt számos közvélemény-kutatás azt jósolja, hogy a demokraták legalább a Képviselőházban, és esetleg a Szenátusban is többségbe kerülhetnek. A fordulat nagy hatással lenne Trump második elnöki ciklusának hátralévő részére: a republikánus többség elvesztése miatt ugyanis jelentős törvényjavaslatot nem tudna elfogadtatni.