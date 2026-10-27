Csapdába esett lakosokat mentenek, életbe lépett a tűzszünet

A harcok felfüggesztésének célja, hogy humanitárius műveletet lehessen végrehajtani az elszigetelt településen, ahol a csapdába esett lakosok hetek óta nem jutnak élelmiszerhez és gyógyszerekhez.

Az Oleski térségében, Herszon megyében tervezett humanitárius művelet előkészítése keretében az Oroszországi Föderáció fegyveres erői helyi idő szerint 4 órától, tűzszünetet tartanak a térségben – számolt be az orosz védelmi minisztérium a Telegram közösségi oldalon.

Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos azt írta a Telegramon, hogy megkezdődött a fegyverszünet, és az ukrán fél betartja vállalásait.

Melania Trump pénteken jelentette be az intézkedést a humanitárius segélyek eljuttatásának megkönnyítése érdekében.

Hétfőn a Kreml közölte, hogy nyitott további, hasonló jellegű humanitárius fegyverszünetekre, és megerősítette, hogy Oroszország „nagyra értékeli” az amerikai tárgyalók, különösen Melania Trump erőfeszítéseit.