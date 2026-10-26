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Nyitókép: Getty Images/ Carrastock

Nyolcvanan megsérültek egy brutális buszbalesetben Barcelonánál

Infostart / MTI

Mintegy nyolcvanan megsérültek vasárnap, amikor egy busz ütközött egy autóval Barcelona közelében – közölte a katalán régió orvosi mentőszolgálata (SEM).

Négyen súlyos, tizennyolcan pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedtek.

Az RTVE műsorszolgáltató szerint a busz a karambolt követően egy 20 méteres szakadékba hajtott. A baleset a késő délutáni órákban történt Fogars de Montclús település közelében a BV-5114 jelű úton, amely a Montseny hegyvidéki természetvédelmi területen keresztül vezet.

A mentőszolgálat szerint az első egységeik gyorsan kiérkeztek a helyszínre, és megkezdték a sérültek ellátását. A helyi tűzoltóság sajtójelentések értelmében 20 csapatot riasztott a térségbe.

Salvador Illa katalán regionális elnök azt közölte, hogy aggodalommal kíséri figyelemmel a buszbaleset fejleményeit, folyamatosan kap tájékoztatást a hatóságoktól.

„Teljes támogatásom az érintetteknek, és köszönöm a mentősöknek erőfeszítéseiket” – fűzte hozzá.

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