Meghalt Tapsi Hapsi szinkronhangja

Eric Bauza, az Emmy-díjas szinkronszínész, a legendás Bolondos dallamok-figurák, Tapsi Hapsi és Dodó Kacsa modern hangja, valamint több tucat másik szeretett rajzfilmkarakter megszólaltatója váratlanul elhunyt – írta meg a 24.hu.

A Los Angeles megyei halottkém nyilvántartása szerint Bauza halálát magas vérnyomással összefüggő szív- és érrendszeri betegség okozta. A színész otthonában halt meg.

Eric Bauza 1979-ben született a kanadai Torontóban, Scarborough városrészben. Pályáját a kétezres évek elején kezdte, először animációs produkciókon dolgozott, majd egyre több szerepet kapott szinkronszínészként. Első jelentősebb munkái közé tartozott a The Ripping Friends című animációs sorozat.

Pályafutása során több mint 400 produkcióban szerepelt. A Warner Bros. Animation stúdióval 15 éven át dolgozott együtt, és a klasszikus Bolondos dallamok-figurák egyik meghatározó szinkronhangjává vált.

Tapsi Hapsi és Dodó Kacsa mellett többek között Cucu malac, Csőrike és a Prérifarkas hangját is ő kölcsönözte különböző produkciókban.