Drámai baleset: két konténerhajónak csapódott a több ezer utast szállító óceánjáró – videók

A Mein Schiff 3 óceánjáró vasárnap este indult útnak a kikötőből a Kanári-szigetek felé, amikor a viharos időben egy erős szélroham nekisodorta két lehorgonyzott konténerhajónak.

?? KAPAL PESIAR TABRAK DUA KAPAL KONTAINER DI JERMAN Di tengah badai hebat yang melanda Bremerhaven, kapal pesiar Mein Schiff 3 menabrak dua kapal kontainer. Kapal milik TUI Cruises itu berhasil kembali ke dermaga. Hampir 2.500 penumpang dan lebih dari 900 awak berada di kapal saat insiden terjadi. Tidak ada korban luka. — Sputnik Nusantara (@Spt_Nusantara) October 26, 2026

A rendőrség közleménye szerint az óceánjáró és az egyik konténerhajó súlyosan megrongálódott az ütközés következtében, a másik konténerszállító hajóban csak kisebb károk keletkeztek.

A komoly károkat elszenvedő konténerhajó egyik oldalát a merülési vonal felett szakította fel az ütközés. Egyik érintett hajóba sem tört be víz.

Az óceánjáró a baleset után visszatért a kikötőbe. Az utazást szervező TUI Cruises hétfőn közölte, hogy a baleset miatt lefújták a 20 napos körutazást. A cég tájékoztatása szerint 2 428 utas és 922 fős legénység tartózkodott a hajón az ütközéskor.

Die „Mein Schiff 3“ kollidiert beim Auslaufen in Bremerhaven mit einem Containerschiff. Aufnahmen zeigen die Wucht des Zusammenstoßes; mehrere Rettungsboote wurden offenbar beschädigt. Nach bisherigen Berichten gab es keine Verletzten. Die Unfallursache muss untersucht werden. Doch ich frage mich grundsätzlich: Wie lange wollen wir noch eine Kreuzfahrtindustrie fördern, deren Geschäftsmodell mit enormen Treibhausgasemissionen verbunden ist? Luxus auf See darf nicht bedeuten, dass die Umwelt die Rechnung bezahlt. Wir brauchen einen konsequenten Ausstieg aus besonders klimaschädlichen Kreuzfahrten. Klimaschutz ist keine freiwillige Zusatzleistung! — Paro. Karl Kautabak (@KarlKautabak) October 25, 2026

A rendőrség vizsgálatot indított a baleset okainak megállapítására.