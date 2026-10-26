Donald Trump szerint csalás történhetett

"Nem választok oldalakat, de úgy tűnt, mint egy újabb elcsalt választás" - mondta. "A választásoknak vitathatatlannak kell lenniük, és ez nagyon rossznak tűnt számomra" - hangsúlyozta Trump.

A baloldali Lula da Silva kihívója, Flávio Bolsonaro szenátor nem ismerte el az eredményt, és a választás megsemmisítését kezdeményezte.

Sao Paulo, 2026. október 26. Luiz Inácio Lula da Silva hivatalban levõ brazil elnök támogatói ünnepelnek Sao Paulóban 2026. október 25-én., miután megnyerte a brazil államfõválasztás második fordulóját. Luiz Inácio Lula da Silvát negyedszer választották meg az ország elnökének, legyõzött ellenfele, Flávio Bolsonaro szenátor ugyanakkor nem ismerte el az eredményt, és a választás megsemmisítését kezdeményezi. MTI/EPA/EFE/Sebastiao Moreira

A jobboldali politikus szerint a választás törvényességét megkérdőjelezi, hogy a legfelsőbb bíróság az ország több részét érintő közlekedési és időjárási problémák miatt két órával meghosszabbította a szavazást.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a nap folyamán a venezuelai választások megtartásának kilátásairól beszélt. Kijelentette, hogy a venezuelai választási infrastruktúra kifejezetten választási csalások elkövetésére lett kiépítve, így annak helyébe gyorsan egy másikat kell kialakítani, mielőtt tisztességes voksolára sor kerülhetne.

Rubio telefonon nyilatkozott újságírókhoz, miután az előző nap Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető csaknem egy év távollétet követően visszatérhetett hazájába.

Az Egyesült Államok úgy véli, hogy a Delcy Rodríguez ideiglenes elnök vezette caracasi kormány és az ellenzéki politikusok között jelenleg folyó tárgyalások eredményeként még ez év végére létrejön egy új legfelsőbb bíróság, majd röviddel ezután egy új választási tanács is - közölte korábban az amerikai külügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője.

"Úgy gondolom, hogy e tekintetben valódi előrelépést érünk el"

– mondta Rubio, hozzátéve, hogy ha bárki megpróbálja megakadályozni ezt a folyamatot, azzal nagy kárt okoz Venezuelának.