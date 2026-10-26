Azonnali gazdasági válságot hozott a Brazíliában az elnökválasztás

A brazil real 12,5 százalékkal gyengült az amerikai dollárral szemben a kereskedés kezdetén, egy dollár 5,60 realra erősödött. Eközben a brazil tőzsde Bovespa részvényindexe közel 15 százalékkal zuhant, röviddel 16.30 óra után 14,95 százalék mínuszban állt. A tőzsdemutató már a kereskedés kezdetekor lejtőre került, és az első pár perc után 10 százalékos veszteségen állt, amiért fél órára fölfüggesztették a kereskedést.

Az államadósság-törlesztési csődkockázatra köthető piaci biztosítási cseretranzakciók (CDS) ára a péntek esti 120,21 bázispontról 151,67 bázispontra ugrott helyi idő szerint hétfő délelőtt. A brazil pénzügyminisztérium a kedvezőtlen folyamat miatt úgy döntött, hogy lemondja a tervezett államkötvény-aukciókat.

A brazil nemzeti valuta gyengülése miatt

6 százalékkal esett a nyerscukor ára,

amelynek az egyik legnagyobb exportőre Brazília.