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Luiz Inácio Lula da Silva brazil államfõ az EU-Mercosur szabadkereskedelmi egyezményrõl beszél a brazíliavárosi Planalto-palotában 2026. április 28-án. A január 17-én Paraguayban megkötött megállapodás május 1-jétõl ideiglenesen hatályba lép. A Brazíliát, Argentínát, Paraguayt és Uruguayt tömörítõ Mercosur szabadkereskedelmi övezet és az Európai Unió piaca együttesen a világgazdaság GDP-jének 30 százalékát adja, és 31 ország 720 millió fogyasztóját képviseli.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/André Borges

Azonnali gazdasági válságot hozott a Brazíliában az elnökválasztás

Infostart / MTI

Zuhan a brazil nemzeti valuta, a real jegyzése a dollárral szemben és olyan jelentősen esett a helyi tőzsde irányadó mutatója arra a bejelentésre, hogy az esélytelenebbnek tartott Luiz Inácio Lula da Silva megnyerte az elnökválasztás második fordulóját, hogy a kereskedést rövid időre fel kellett függeszteni.

A brazil real 12,5 százalékkal gyengült az amerikai dollárral szemben a kereskedés kezdetén, egy dollár 5,60 realra erősödött. Eközben a brazil tőzsde Bovespa részvényindexe közel 15 százalékkal zuhant, röviddel 16.30 óra után 14,95 százalék mínuszban állt. A tőzsdemutató már a kereskedés kezdetekor lejtőre került, és az első pár perc után 10 százalékos veszteségen állt, amiért fél órára fölfüggesztették a kereskedést.

Az államadósság-törlesztési csődkockázatra köthető piaci biztosítási cseretranzakciók (CDS) ára a péntek esti 120,21 bázispontról 151,67 bázispontra ugrott helyi idő szerint hétfő délelőtt. A brazil pénzügyminisztérium a kedvezőtlen folyamat miatt úgy döntött, hogy lemondja a tervezett államkötvény-aukciókat.

A brazil nemzeti valuta gyengülése miatt

6 százalékkal esett a nyerscukor ára,

amelynek az egyik legnagyobb exportőre Brazília.

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