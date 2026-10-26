Berepült valami a kávézóba, majd jókora robbanás történt

Az ügyben nyomozás indult, a megsebesült személyt kórházban ápolják – közölte egy rendőrségi szóvivő, aki kizártnak nevezte, hogy gázrobbanás történt volna.

A Mannheim Neckarstadt kerületében lévő D&D Cafe Bar tulajdonosa, Francesco Silva elmondta, hogy a robbanásról a rendőrség értesítette őt. Beszámolója szerint az üzlet zárva volt, és csak egy takarító ember tartózkodott bent.

A tulajdonos mobiltelefonján rögzített biztonsági kamerafelvételen látható, hogy egy petárdához hasonló tárgy repül be az üzletbe, ennek láttán az ott lévő ember elfut, majd a helyiségben robbanás történik.

A detonáció az üzlet portálját is megrongálta. A helyszíni felvételek szerint üvegtörmelék borítja az utcát.

A rendőrség egy időre lezárta az utcát, és átmenetileg a villamosközlekedést is felfüggesztette ott.