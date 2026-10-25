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Õrtûz Székelyföld autonómiájának napján a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Orotványon (Pacé-dombon) 2026. október 25-én. A Székely Nemzeti Tanács 2016-ban nyilvánította a Székelyföld autonómiájának napjává október utolsó vasárnapját, ezen a napon Székelyföld-szerte õrtüzeket gyújtanak.
Nyitókép: Kátai Edit

Fellobbantak az őrtüzek

Infostart / MTI

Őrtüzek gyújtásával jelezték a helyi közösségek vasárnap Székelyföldön Székelyföld Autonómiájának Napján, hogy a tájegység őshonos lakossága igényt tart a területi autonómiára és egy esetleges közigazgatási reform esetén egyetlen régióba kíván tartozni - tájékoztatott Gazda Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, a demonstráció főszervezője.

A székelyföldi települések terein vagy a környező magaslatokon sötétedés után meggyújtott őrtüzeknél a helyi szervezők felolvasták a rendezvény kiáltványát, amelyet a kezdeményező SZNT elnöke, Izsák Balázs írt alá.

Az őrtüzek idén több mint száz székelyföldi településen gyúltak ki. Továbbá számos magyarországi nagyváros és kisebb helység is jelezte, hogy máglyát vagy gyertyákat gyújtanak a székelyföldi autonómiaigénnyel való szolidaritás jeleként.

Sepsiszentgyörgy, 2026. október 25. Székely zászló és õrtûz Székelyföld autonómiájának napján a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Orotványon (Pacé-dombon) 2026. október 25-én. A Székely Nemzeti Tanács 2016-ban nyilvánította a Székelyföld autonómiájának napjává október utolsó vasárnapját, ezen a napon Székelyföld-szerte õrtüzeket gyújtanak. MTI/Kátai Edit
Sepsiszentgyörgy, 2026. október 25. Székely zászló és õrtûz Székelyföld autonómiájának napján a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Orotványon (Pacé-dombon) 2026. október 25-én. A Székely Nemzeti Tanács 2016-ban nyilvánította a Székelyföld autonómiájának napjává október utolsó vasárnapját, ezen a napon Székelyföld-szerte õrtüzeket gyújtanak. MTI/Kátai Edit

A székelyföldi települések az őrtűzgyújtással az új román kormány által bejelentett közigazgatási átszervezéssel szembeni összefogásukat is kinyilvánítják - mondta Gazda Zoltán.

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