Bulgáriában második forduló lesz

Az urnazárás után ismertetett, a választóhelyiségeket elhagyók körében az Alpha Research közvéleménykutató cég által végzett exit poll-felmérések szerint Jotova a voksok 35,3 százalékát szerezhette meg, míg legfőbb kihívója, Andrej Gjurov korábbi kormányfő a voksok 32,4 százalékát tudhatja magáénak.

Harmadik helyen a nacionalista Kosztadin Kosztadonov végzett, aki a voksok 12,6 százalékát kaphatta.

A választás második fordulóját november elsején rendezik.

A vasárnapi választásokon feltűnő volt, hogy a hosszú ideig miniszterelnökként szolgáló Bojko Boriszov Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű jobbközép pártja 2009-es megalakulása óta először nem állított saját jelöltet. A politikai megfigyelők Szófiában ezért azt tartják a döntő kérdésnek, hogy az áprilisban leváltott GERB-párt kit fog támogatni a második fordulóban.