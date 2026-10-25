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A posztjáról távozó Rumen Radev bolgár elnök (b) és Ilijana Jotova eddigi alelnök érkezik az államfõi tisztség átadási ünnepségére Szófiában 2026. január 23-án. A kormányfõi posztra pályázó Radev január 19-én mondott le, hogy indulhasson az elõrehozott parlamenti választásokon, amelyek elkerülhetetlenné váltak, miután a jelenlegi parlamenti pártok elutasították az új kormány megalakítására irányuló lépéseket.
Nyitókép: Boriszlav Trosev

Bulgáriában második forduló lesz

Infostart / MTI

A hivatalban lévő Ilijana Jotova bolgár államfő szerezte az exit poll-felmérések szerint a legtöbb szavazatot a vasárnap Bulgáriában tartott elnökválasztás első fordulójában, de mivel nem kapta meg a voksok több mint felét, második fordulót kell tartani.

Az urnazárás után ismertetett, a választóhelyiségeket elhagyók körében az Alpha Research közvéleménykutató cég által végzett exit poll-felmérések szerint Jotova a voksok 35,3 százalékát szerezhette meg, míg legfőbb kihívója, Andrej Gjurov korábbi kormányfő a voksok 32,4 százalékát tudhatja magáénak.

Harmadik helyen a nacionalista Kosztadin Kosztadonov végzett, aki a voksok 12,6 százalékát kaphatta.

A választás második fordulóját november elsején rendezik.

A vasárnapi választásokon feltűnő volt, hogy a hosszú ideig miniszterelnökként szolgáló Bojko Boriszov Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű jobbközép pártja 2009-es megalakulása óta először nem állított saját jelöltet. A politikai megfigyelők Szófiában ezért azt tartják a döntő kérdésnek, hogy az áprilisban leváltott GERB-párt kit fog támogatni a második fordulóban.

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