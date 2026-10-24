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Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök felszólal a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet által elhurcolt izraeli túszok kiszabadításáról szóló vitán a parlament, a knesszet jeruzsálemi épületében 2024. november 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Kormányozhatósági válság felé halad Izrael

Infostart / MTI

Az ellenzéki blokk és a jelenlegi kormánykoalíció pártjai sem szereznek várhatóan elegendő mandátumot az önálló kormányalakításhoz Izraelben - derült ki a jövő keddi parlamenti választások előtt utoljára közzétehető, péntek esti közvélemény-kutatásokból.

Az izraeli televíziók által bemutatott felmérések szerint Gadi Ejzenkot centrista ellenzéki pártja, a Jásár lehet a legnagyobb párt, megelőzve Benjamin Netanjahu jelenleg kormányzó Likudját.

A 13-as kereskedelmi televízió felmérése szerint a Netanjahuval szemben álló, zsidó pártokból álló ellenzéki blokk 54, a miniszterelnököt támogató pártok pedig 50 mandátumot szerezhetnek a 120 tagú kneszetben. Náluk az arab többségű pártok összesen 16 mandátumra számíthatnak.

Ejzenkot náluk 22, Netanjahu 19, Naftali Bennett Együtt nevű pártja 14, a baloldali liberális Demokraták pedig 10 mandátumot szerezhetnek. Az arab Egyesült Lista kilenc, Avigdor Liberman Izrael a Hazánk nevű keményvonalas ellenzéki pártja, s a szélsőjobboldali Itamar Bengvír Zsidó Erő pártja, az ultraortodox Egyesült Tóra pártja és a szélsőségesen nacionalista Vallásos Cionizmus is nyolc képviselőt küldhet a kneszetbe. A szintén ultraortodox Sász és az iszlamista Raám pedig hét politikussal képviselheti szavazóit.

A 12-es TV felmérése 56 mandátumot ígért a változás táborának és 50-et a kormánykoalíciónak, s náluk az arab pártok csak 14 mandátumot szereznének. A közszolgálati Kan televízió felmérése is hasonló eredményt mutatott, de ők csak 52 mandátumot jósoltak az ellenzéknek szemben a jelenlegi koalíció 50 helyével.

Ha a tényleges eredmények is hasonlóak lesznek, akkor a várhatóan több mandátumot szerző ellenzéki oldal csak úgy tud kormányt alakítani, ha Ejzenkot feladja egyik legfőbb ígéretét, miszerint nem lép szövetségre arab pártokkal.

Ha egyik miniszterelnök-jelölt sem tudna kabinetet létrehozni, akkor új választást kellene kiírni várhatóan 2027 elejére, és addig Netanjahu ügyvezető miniszterelnökként hivatalában maradhatna korlátozott jogkörökkel.

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