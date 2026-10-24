Kigyulladt Hitler Sasfészke

A több mint 1800 méteres tengerszint feletti magasságban álló, Sasfészekként is emlegetett berchtesgadeni épület szinte teljes egészében égett, komoly károk keletkeztek benne, az oltás még a hajnali órákban is tartott. Sérültről a hatóságok nem tudnak, beszámolójuk szerint azt feltételezik, hogy a jelenleg turisztikai célra használt házban senki nem tartózkodott.

Az illetékes rendőrség közlése szerint a tűz oka egyelőre ismeretlen. Egy embert őrizetbe vettek, de egyelőre nem közölték, hogy volt-e köze a tűz kitöréséhez.

Hitler tartózkodási és találkozóhelyként is használta a Sasfészket, ott diktálta le a nézeteit összefoglaló Mein Kampf egy részét is.