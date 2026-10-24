1956 – Romániát megosztja az elit hallgatása

Román értelmiségiek kifogásolják Bukarest hallgatását az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 70. évfordulója kapcsán. Elmarasztalják a román állami vezetőket amiatt, hogy nem vettek részt a budapesti ünnepi megemlékezésen, valamint nem fogalmaztak meg a történelmi pillanathoz méltó nyilvános üzenetet – írta szombaton a Krónika.ro erdélyi magyar közéleti portál.

Vladimir Tismaneanu politológus, szociológus Facebook-bejegyzésben adott hangot csalódottságának amiatt, hogy a román állam máig nem határolódott el az egykori bukaresti kommunista rezsimtől amiatt, hogy kiszolgáltatta a Szovjetuniónak a Nagy Imre-csoportot.

Tismaneanu nevéhez fűződik az a szakértői jelentés, amely alapján Traian Basescu korábbi román államfő elítélte a román kommunista diktatúrát.

A román állami vezetőknek az évfordulóhoz való hozzáállását a transzilvanizmus és regionalizmus eszméjét hirdető Transilvania Noastra – Erdélyünk – Unser Siebenbürgen (TEUS) Egyesület elnöke, Tudor Duica is elmarasztalta – írta a lap.