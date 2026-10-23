Nemhogy zombinyércek, de nyércfarmok sem lesznek többé Dániában

Dánia, amely egykor a világ vezető nyércbundaexportőre volt, most állatvédelmi okokból végleg búcsút int a tenyésztésnek.
„Egy iparágnak pusztán azért nem kell fennmaradnia, mert már régóta létezik” – hangoztatta pénteken Christian Rabjerg Madsen mezőgazdasági miniszter. A koppenhágai vezetés úgy döntött, hogy állatvédelmi okokból nem kér különengedélyt a nyérctenyésztésre a 2027 augusztusában hatályba lépő uniós tilalom alól.
Egy kétéves átmeneti időszak leteltével a tenyésztőknek 2029 augusztusáig véglegesen be kell szüntetniük tevékenységüket. Egy 2020-ban történt botrány miatt a nyércek tenyésztését Dániában már 2021-ben és 2022-ben is ideiglenesen betiltották. Akkor a kormány jogalap nélkül elrendelte mintegy 15 millió nyérc leölését a koronavírus mutációinak megelőzése érdekében.
Bár a tenyésztési tilalmat 2023 elején ismét feloldották, az ágazat nem tudott újra lendületbe jönni. Idén augusztusban egész Dániában mindössze hét nyércfarm működött. 2020 előtt Dánia a luxuspiacra szánt nyércprémek vezető exportőre volt, a legnagyobb vevője pedig Kína volt.
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