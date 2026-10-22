Hamis szállások és megtévesztő üzenetek: bajba kerülhet a Booking.com

Az uniós digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (Digital Services Act, DSA) értelmében a nagy online platformoknak fokozottan fel kell lépniük az illegális és káros tartalmak visszaszorításáért. A szabályok megsértése esetén a vállalatokra a globális éves árbevételük akár 6 százalékát elérő bírság is kiszabható – írja a Reuters alapján a hvg.hu.

A testület elsőként azt vizsgálja, hogy a Booking.com megfelelően azonosította és értékelte-e a platformon megjelenő jogellenes tartalmakkal kapcsolatos rendszerszintű kockázatokat, valamint hatékony intézkedéseket hozott-e azok csökkentésére.

A nem létező szálláshelyeket hirdető ajánlatok, a mások nevével visszaélő csalások és az előírásoknak nem megfelelő szállásajánlatok veszélyeztetik a fogyasztók érdekeit. A vizsgálat arra is kiterjed, hogy a platform megfelelően eltávolítja-e a csalárd és szabálytalan hirdetéseket.

Adathalászok

A bizottság az adathalász csalásokat is vizsgálja: azt kívánja feltárni, hogy a platform megfelelően kezeli-e a foglalási és vendégadatok szállásadókkal történő megosztásából eredő kockázatokat, illetve kellően biztonságos-e a vállalat üzenetküldő rendszere. A vizsgálat arra is kitér, hogy megfelelő védelmi intézkedéseket alkalmaz-e annak megakadályozására, hogy a foglalási adatokkal visszaélve csalók hamis fizetési felszólításokat küldjenek a felhasználóknak.

Fizetett hirdetések

Ellenőrzik a szálláshirdetések átláthatóságával kapcsolatban. Azt is megvizsgálják, hogy a felhasználók könnyen megállapíthatják-e, ki áll egy adott hirdetés mögött, ki fizetett annak megjelenítéséért, miért látják az adott reklámot, és hogyan módosíthatják a hirdetések megjelenítését befolyásoló beállításokat. A platform rendszerében a szállásadók magasabb jutalék fizetésével előkelőbb helyezést érhetnek el a keresési találatok között.

A testület hangsúlyozta: az uniós szabályok értelmében a felhasználóknak joguk van tudni, mikor és kinek a megbízásából jelenik meg számukra reklám. Ennek hiányában nem tudják megkülönböztetni, hogy egy szállásajánlat a keresési feltételeiknek való megfelelés vagy a szolgáltató által fizetett kiemelés miatt került-e előkelő helyre.

„Az európaiaknak úgy kell tudniuk lefoglalni a nyaralásukat, hogy közben ne kelljen attól tartaniuk, hogy csalás áldozatává válnak – írta közleményében Henna Virkkunen, az EU technológiai ügyekért felelős biztosa. A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet egyértelmű felelősséget ró a platformokra e kockázatok kezelésében. Biztosítanunk kell, hogy Európa vezető szállásfoglaló platformja komolyan vegye ezeket a kötelezettségeket.”

A magyar versenyhivatal is már számos alkalommal vizsgálta a Booking.com-ot, számtalan szabálytalanságot állapított meg és több ízben bírságolt is.