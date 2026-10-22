Ebola – A WHO bevallotta: elvesztette a fonalat

A nigériai hatóságok szerint az ugandai származású nő október 3-án érkezett vissza a nigériai fővárosba, Abujába, miután két hetet Ugandában töltött. Az ugandai egészségügyi minisztérium ugyanakkor azt állítja, hogy a beteg a Kongói DK-ban is járt, ahol május közepén tört ki a járvány.

„A WHO-nak átadott információkban Uganda mellett nem szerepelt más ország” – mondta Pavel Ursu, a világszervezet nigériai képviselője egy online sajtótájékoztatón.

A hatóságok továbbra is vizsgálják, hol fertőződhetett meg a svájci diplomata ugandai származású felesége. Azt is igyekeznek kideríteni, hogy a tünetek jelentkezése és a kórházba kerülése közötti 48 órában milyen egészségügyi intézményekben járt Abujában. A nő továbbra is kórházban van, de állapota javul.

Nigériában több mint tíz éve először igazoltak ebolafertőzést.

Kenyában eközben felkutatták mind a 135 embert, aki kapcsolatba került az ország első, október 6-án azonosított ebolás betegével. Azóta további nyolc megbetegedést jelentettek. Az utolsó érintett felkutatását az nehezítette, hogy az ugandai állampolgár repülővel érkezett Kenyába, de közúton hagyta el az országot – közölte Patrick Amoth, a kenyai egészségügyi minisztérium vezető tisztviselője.

A májusban kezdődött járvány minden korábbinál gyorsabban terjed. Az ebolavírus egyik ritka változata okozza, amely ellen egyelőre nincs engedélyezett védőoltás vagy gyógyszer. A fertőzés a betegek testnedveivel való közvetlen érintkezéssel terjed, és a megbetegedések mintegy fele halálos.

Az afrikai járványügyi hatóság (Africa CDC) adatai szerint a mostani járvány eddig mintegy 4700 halálos áldozatot követelt a négy érintett afrikai országban.