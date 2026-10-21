Drónnal hoztak ki egy sebesült ukrán katonát a frontvonalról – videó

Az ukrán hadsereg közzétett egy videót, amelyen állításuk szerint egy sebesült katonát drón segítségével evakuáltak a frontvonalról – írja az Euronews beszámolója nyomán a Telex.

A 92. rohamdandár drónos egysége szerint a katona olyan helyszínen sérült meg, ahol a hagyományos módon történő kimenekítés az aknák és az orosz drónok miatt kivitelezhetetlen volt.

A katonák egy irányítóteremből figyelték a műveletet, ahogy a drónhoz kötött sebesült katonát elszállítják a veszélyzónából.

A drón a sebesültet egy biztonságos helyen tett földre, a művelet után az irányítóteremben tartózkodó katonák tapsban törtek ki. A mentésről készült videót itt tekintheti meg: