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Nyitókép: vadimrysev / Getty Images

Drónnal hoztak ki egy sebesült ukrán katonát a frontvonalról – videó

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Az ukrán hadsereg által közzétett videón közvetlen közelről is végignézhetjük, ahogy a több propellerrel is ellátott, távirányítású eszköz légi úton menekíti ki a sebesültet.

Az ukrán hadsereg közzétett egy videót, amelyen állításuk szerint egy sebesült katonát drón segítségével evakuáltak a frontvonalról – írja az Euronews beszámolója nyomán a Telex.

A 92. rohamdandár drónos egysége szerint a katona olyan helyszínen sérült meg, ahol a hagyományos módon történő kimenekítés az aknák és az orosz drónok miatt kivitelezhetetlen volt.

A katonák egy irányítóteremből figyelték a műveletet, ahogy a drónhoz kötött sebesült katonát elszállítják a veszélyzónából.

A drón a sebesültet egy biztonságos helyen tett földre, a művelet után az irányítóteremben tartózkodó katonák tapsban törtek ki. A mentésről készült videót itt tekintheti meg:

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