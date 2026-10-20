Bajba kerültek a Revolut felhasználói

Az október 20-i leállás az Android- és az iOS-eszközöket egyaránt érinti, ami központi problémára utalhat – írja a Portfolio. Egyes felhasználók az alkalmazás megnyitásakor hibaüzenetet kaptak, a devizaváltásnál pedig a rendszer nem számította át a megadott összeget, a tranzakciók jóváhagyására szolgáló gombok pedig inaktívak maradtak.

Az átutalásoknál sem működött minden megfelelően: az alkalmazás nem tudta betölteni a kedvezményezettek adatait, és a más bankokból indított utalások sem érkeztek meg a Revolut-számlákra. A beszámolók szerint a bolti kártyás fizetések és az ATM-es készpénzfelvételek is sikertelenek voltak.