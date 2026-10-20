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A Revolut online bank logója egy okostelefon képernyőjén.
Nyitókép: Unsplash

Bajba kerültek a Revolut felhasználói

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Súlyos fennakadások jelentkeztek a Revolut működésében kedd reggel. Több felhasználó nem tudott utalni vagy pénzt váltani, emellett a kártyás fizetések és a készpénzfelvételek is meghiúsultak – írta a Revb. A cég hivatalos státuszoldala ugyanakkor nem jelzett szolgáltatási hibát.

Az október 20-i leállás az Android- és az iOS-eszközöket egyaránt érinti, ami központi problémára utalhat – írja a Portfolio. Egyes felhasználók az alkalmazás megnyitásakor hibaüzenetet kaptak, a devizaváltásnál pedig a rendszer nem számította át a megadott összeget, a tranzakciók jóváhagyására szolgáló gombok pedig inaktívak maradtak.

Az átutalásoknál sem működött minden megfelelően: az alkalmazás nem tudta betölteni a kedvezményezettek adatait, és a más bankokból indított utalások sem érkeztek meg a Revolut-számlákra. A beszámolók szerint a bolti kártyás fizetések és az ATM-es készpénzfelvételek is sikertelenek voltak.

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