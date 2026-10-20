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A kínai DeepSeek chatbot (mesterséges intelligencia) kezelőfelülete.
Nyitókép: Unsplash

Csúnyán odavágott Kínának az USA AI-ügyben, nem is maradt el a válasz

Infostart / MTI

A belbiztonsági minisztérium még azokat a szoftvereket is száműzte a szövetségi civil ügynökségek informatikai rendszereiből, amik a DeepSeek rendszerén alapulnak. Kína erre közölte: meg fogja védeni az érdekeltségeit.

Az Egyesült Államok belbiztonsági minisztériuma (DHS) elrendelte a kínai DeepSeek mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat termékeinek eltávolítását a szövetségi civil ügynökségek informatikai rendszereiből. Válaszul Kína közölte, hogy megvédi vállalatainak törvényes érdekeit.

A DHS (Department of Homeland Security) által hétfőn közzétett, kedden a Federal Register hivatalos közlönyben megjelent rendelkezés szerint a szövetségi civil ügynökségek nem használhatják és nem szerezhetik be a Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co. és kapcsolt vállalkozásai által fejlesztett informatikai termékeket és szolgáltatásokat.

A tilalom kiterjed azokra a külső fejlesztésű termékekre és szolgáltatásokra is, amelyek DeepSeek-technológiát használnak.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium közlése szerint az intézkedést a szövetségi beszerzési ellátási lánc biztonságáról szóló, 2018-ban elfogadott törvény alapján hozták meg, miután megvizsgálták a beszerzési biztonsági tanács (Federal Acquisition Security Council) ajánlását és a kapcsolódó bizonyítékokat.

A rendelkezés a szövetségi civil ügynökségek informatikai rendszereire és beszerzéseire vonatkozik, nem jelent általános tilalmat a DeepSeek termékeinek amerikai vállalatok vagy magánszemélyek általi használatára.

Kedden a kínai külügyminisztérium szóvivője, Mao Ning közölte: Peking határozottan megvédi vállalatainak törvényes jogait és érdekeit. Hangsúlyozta, hogy

Kína következetesen ellenzi a nemzetbiztonsági szempontok túlzott kiterjesztését, valamint a tudományos, technológiai és kereskedelmi kérdések átpolitizálását.

A DeepSeek, amelynek nyílt forráskódú modelljei az Egyesült Államokban is széles körben elérhetők, egyelőre nem kommentálta az intézkedést.

A két ország között a mesterséges intelligencia szabályozásáról is folynak egyeztetések, ugyanakkor továbbra is jelentős nézeteltérések vannak. Washington korlátozza Kína hozzáférését egyes fejlett MI-chipekhez és a gyártásukhoz szükséges berendezésekhez, Peking pedig a múlt héten új exportkorlátozások tervezetét ismertette bizonyos fejlett MI-modellekre.

Dél-Korea már 2025 februárjában korlátozta a DeepSeek használatát: a külügyi, a kereskedelmi és a védelmi minisztérium blokkolta a kínai mesterségesintelligencia-szolgáltatáshoz való hozzáférést a kormányzati számítógépeken az adatgyűjtéssel és az esetleges információszivárgással kapcsolatos aggodalmak miatt.

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Kezdőlap    Külföld    Csúnyán odavágott Kínának az USA AI-ügyben, nem is maradt el a válasz

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