Először találtak zöld színű csillagot, kiderült milyen távolságra van a Földtől

A Földtől mintegy 326 fényévre található WD J1330+6435 lehet az első ismert zöld színű csillag. Az égitest valójában egy fehér törpe: egy Naphoz hasonló csillag életének végén visszamaradt, rendkívül sűrű maradvány – számolt be róla az Origo.

A kutatók szerint a fehér törpe kőzetanyagot szív el a körülötte keringő bolygóból, így a légkörébe nagyobb mennyiségű kalcium, lítium és nátrium kerül. Az égitest éppen ezeknek az anyagoknak köszönheti zöldes ragyogását.

A számítások szerint más színek is előfordulhatnak. A szénben gazdag fehér törpék rózsaszínes vagy lila árnyalatúak lehetnek, míg a bekebelezett aszteroidákból és üstökösökből származó anyag sárgás elszíneződést eredményezhet.