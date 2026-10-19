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Nyitókép: Pixabay

Acélgyári munkások foglalták el Genova repülőterét

Infostart / MTI

Leállt a genovai Kolumbusz Kristóf repülőtér forgalma, miután az egyik legnagyobb európai acélgyár, az Ilva munkásai elfoglalták hétfőn reggel, így kívánva felhívni a figyelmet veszélyben forgó munkahelyeikre.

A tiltakozó munkások a légikikötő utasfelvételi csarnokát foglalták el.

A demonstrációt a gyárat irányító kormánybiztos bejelentése váltotta ki, miszerint több mint nyolcezer embert munkanélküli segélyre helyeznek át, köztük a genovai telep dolgozóit is.

Az Ilva rövidítéssel ismert, 1965-ben alapított vállalat 2018-ban az AcelorMittal francia-indiai csoport tulajdonába került, majd 2024 februárjában a római kormány rendkívüli biztosra bízta a pénzügyi-termelési válságba jutott acélgyárat, amelynek nagyolvasztóit október 25-től leállítják.

A több mint kilencezer dolgozóból valamivel több mint ezernek tartják meg a munkahelyét: a többiek bér helyett ideiglenes segélyben részesülnek a gyár Tarantóban található központi üzemében, valamint a többi olaszországi telephelyen, köztük a Genova melletti Corniglianóban, ahol a döntés 917 dolgozóból 870-t érint.

Nápolyt és környékét hétfőn üzemanyag-drágulás ellen meghirdetett kamionossztrájk bénította meg : a nagy méretű teherautók lezárták a kikötő felé vezető utakat.

Ezzel egy időben véget ért a szicíliai fuvarozók sztrájkja, miután keddre a közlekedési miniszter egyeztetésre szólította őket.

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