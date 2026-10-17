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Hospital corridor with gurneys and bed trolleys
Nyitókép: Getty Images/tirc83

Hiába az ebolajárvány, sztrájkba léphetnek a kongói egészségügyi dolgozók

Infostart / MTI

A Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi szakszervezete szerint az ország vezetése nem teljesítette a béremelésekkel, jobb munkakörülményekkel kapcsolatos ígéreteit, ezért sztrájkba szólította a dolgozókat. Ha valóban megtagadják a munkát, akkor csak az alapvető szolgáltatások maradnának elérhetőek.

Az ebolajárvány közepette általános sztrájkra hívta a Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi szakszervezete az ország egészségügyi dolgozóit azzal az indokkal, hogy a kormány továbbra sem tett eleget a magasabb bérekről és jobb, biztonságosabb munkakörülményekről szóló követeléseknek – jelentették hírügynökségek csütörtökön.

Damien Muhindo, a testület koordinátora azt mondta, a sztrájk az ebola sújtotta térségekre is vonatkozna, a járványközpontokban pedig a munkabeszüntetés idejére csupán az alapvető szolgáltatások működnének.

Ez azt jelentené, hogy az ellátás a sürgősségi szolgáltatásokra és az elkülönítő osztályokra vonatkozna, azonban a diagnosztika, a kontaktkutatás és a vakcinatesztelések leállnának.

Az ebola sújtotta térségekben már júliusban és augusztusban is több egészségügyi dolgozó tartott munkabeszüntetést az elmaradt bérek miatt. A sztrájkolók a többi között azt rótták fel a kormánynak, hogy a járvány kitörése óta nem kaptak fizetést.

Hivatalos adatok szerint az országban már több mint 9100 ebolás megbetegedést regisztráltak a járvány kihirdetése, azaz május közepe óta, és 4410 halálozást jegyeztek fel.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) október közepén frissített adatai szerint a járvány hét tartományt érint:

a legsúlyosabb helyzet Ituriban és Észak-Kivuban alakult ki, ahol az ország összes megfertőződésének mintegy 95 százalékát regisztrálták.

A legutóbbi járványt a ritka Bundibugyo vírustörzs okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott kezelés, a vakcinatesztelés azonban jelenleg is zajlik.

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Kezdőlap    Külföld    Hiába az ebolajárvány, sztrájkba léphetnek a kongói egészségügyi dolgozók

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