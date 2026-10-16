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Donald Trump amerikai elnök beszédet mond egy republikánus kampányrendezvényen a Tennessee állambeli Clarksville-ben 2026. október 10-én. Az Egyesült Államokban november 3-án tartják az úgynevezett félidõs kongresszusi választást, amelyen a képviselõház mind a 435 tagját újraválasztják, valamint a szenátus száz helyének harmadára választanak szenátort. A félidõs elnevezés az elnöki ciklus félidejére utal.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Trump bedobta a politikai bombát, Clintonék neve is előkerült

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök azt állítja, hogy kormányának terhelő információi vannak Hillary Clintonra, Barack Obamára és Joe Bidenre nézve, és utalt arra, hogy ezeket felhasználhatják, ha a demokraták ismét alkotmányos felelősségre vonási eljárást kezdeményeznek ellene.

A Newsmax amerikai televíziónak csütörtök este adott interjújában Trump kijelentette, hogy korábban eltekintett a Hillary Clinton volt külügyminiszter és demokrata elnökjelölt elleni büntetőjogi fellépéstől. Állítása szerint férje, Bill Clinton volt elnök, valamint Barack Obama volt elnök ellen is felléphetett volna, utóbbival szemben pedig továbbra is megtehetné.

Az elnök szerint akár büntetőeljárást is kezdeményezhetett volna politikai ellenfelei ellen, vagy olyan információkat hozhatott volna nyilvánosságra, amelyek súlyosan megtépázhatták volna a hírnevüket.

„Rengeteg információnk van Hillaryről. Rengeteg információnk van Barack Hussein Obamáról. Rengeteg információnk van az álmos Joe Bidenről”

– jelentette ki.

Arra a kérdésre, hogy szándékában áll-e felhasználni ezeket az információkat, Trump azt válaszolta, hogy valószínűleg nem, de egy ellene indítandó esetleges újabb alkotmányos felelősségre vonási eljárás esetére ezt sem zárja ki. Azt nem árulta el, milyen információkra hivatkozik, és milyen bűncselekmények miatt lehetne eljárást indítani az említett politikusok ellen.

Amennyiben a demokraták a november 3-i félidős kongresszusi választásokon többséget szereznek a képviselőházban, ismét lesz lehetőségük alkotmányos felelősségre vonási eljárást kezdeményezniük Trump ellen.

Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokraták vezetője korábban nem zárta ki egy újabb eljárás lehetőségét, Pete Aguilar, a Demokrata Párt kaliforniai képviselője viszont közölte, hogy annak megindítása nem tartozik pártja elsődleges céljai közé.

Trump ellen első elnöki ciklusa alatt a képviselőház kétszer is vádat emelt alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) keretében, a szenátus azonban mindkét alkalommal felmentette. Az elnök szerint a korábbi eljárások végül inkább politikai előnyére váltak.

Trump szerint a demokratáknak nincs jogalapjuk újabb eljárást indítani ellene.

„Az egyetlen dolog, amiért felelősségre vonhatnak, az az, hogy nagyon erőssé teszem az országot”

– jelentette ki.

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Kezdőlap    Külföld    Trump bedobta a politikai bombát, Clintonék neve is előkerült

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