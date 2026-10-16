Iskolai lövöldözés, halottak

Lövöldözés volt helyi idő szerint csütörtökön egy amerikai általános iskolában, egy 16 éves támadó három gyereket és egy tanárt lőtt agyon. Az elkövetőt egy helyi civil vette üldözőbe és lőtte le az iskolában még azelőtt, hogy a rendőrök a helyszínre értek volna.

Az eset az Oregon állambeli Bend településen történt. Egy 5, egy 6 és egy 11 éves gyerek, valamint egy tanár halt meg a támadásban. Egy 7 éves gyereket és egy másik tanárt életveszélyes sebesülésekkel szállítottak kórházba - közölte a rendőrség.

Tina Kotek, Oregon kormányzója megköszönte a támadóval végző férfi „hősies beavatkozását”, amely megakadályozta, hogy még több áldozat legyen.