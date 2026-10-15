Különleges videót adtak ki egy amerikai vadászgép repüléséről

Az Egyesült Államok nyilvánosságra hozott egy videót, amely szerint történelme során először landol a haditengerészet F-35C vadászgépe egy Ford-osztályú repülőgép-hordozón – írja a USNI News híradása nyomán a Portfolio.

A még szolgálatba nem állított USS John F. Kennedy (CVN-79) repülőgép-hordozón egy F-35C Joint Strike Fighter Lightning II ötödik generációs lopakodó vadászgép landolt sikeresen. Az egészben az a különleges, hogy ez volt az első alkalom, hogy ezzel a típussal műveleteket hajtottak végre egy hordozóról.

A műveletről videót is közöltek:

Az amerikai haderő 2027 márciusában tervezi végleg a haditengerészet szolgálatába állítani a USS John F. Kennedy-t. A dátum korábban többször is változott, az USNI szerint ebben szerepet játszik, hogy a Kongresszus számos képességet előírt, így például az F-35C típusú vadászgép és az Enterprise Air Surveillance Radar (EASR) telepítési lehetőségét is.

A hajóval kapcsolatos végleges döntés azután született meg, hogy komoly elégedetlenséget szült, hogy a másik Ford-osztályú hordozó, a USS Gerald R. Ford nem volt képes a fent sorolt követelményeknek megfelelni. Mindez utólagos szerelési munkálatokkal járt.