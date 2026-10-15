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Egy nő csomagot küld vagy vesz át egy csomagautomatából.
Nyitókép: Getty Images/M-Production

Csak drágul és drágul a netes csomagrendelés

Infostart / MTI

November 1-jétől újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében: egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 euró uniós kezelési díjat kell fizetni – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új, 2 eurós szabály – az uniós vámreform részeként – valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó – tette hozzá a hivatal.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felkészült a november 1-jén életbe lépő új uniós szabályok alkalmazására, valamint az azt megelőző időszak esetlegesen megnövekvő csomagforgalmának kezelésére is – erősítette meg a vámhivatal .

Emlékeztettek: az Európai Unió július 1-jétől 3 eurós átalányvámot vezetett be a 150 euró alatti, unión kívülről érkező kiscsomagokra. Az uniós szabályozás következő lépéseként november 1-jétől két további változás lép életbe.

Mint ismertették egyrészt november 1-jétől kezelési díjat kell fizetni, amely minden EU-n kívülről érkező, netes csomagrendelést érint. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kiscsomagok tételsorai után a 3 eurós átalányvámon felül további 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni.

Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomag értékétől független, ezért a 150 eurós értékhatár feletti küldeményeket is érinti.

Lényeges, hogy a díjfizetést nem a fogyasztóknak, az online vásárlóknak kell intézniük. A csomagok vámkezelését, így a vám- és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Egyébként a 2 eurós kezelési díj 75 százaléka – az átalányvámhoz hasonlóan – az Európai Unió költségvetését illeti.

Másrészt november 1-jétől a vám-árunyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. A részletesebb adatok révén a vámhatóságok pontosabban azonosíthatják az importált termékeket, és hatékonyabban szűrhetik ki az uniós előírásoknak nem megfelelő vagy a fogyasztókra veszélyes árukat.

A júliusban bevezetett átalányvám óta csökkent az unión kívülről érkező kiscsomagok száma, a forgalom azonban továbbra is jelentős. A NAV július és szeptember között mintegy 22 millió küldeményt kezelt, ami naponta átlagosan 245 ezer csomagot jelent. Mivel egy csomagban több különböző termék is lehet, a NAV három hónap alatt közel 58 millió tételsort dolgozott fel – összegezték.

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